Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Pondelok 13. apríl 2026Meniny má Aleš
< sekcia Šport

Villarreal vyhral v Bilbau 2:1 a upevnil si tretiu priečku v La Lige

Ilustračná snímka. Foto: TASR

Autor TASR
Madrid 13. apríla (TASR) - Futbalisti Villarrealu vyhrali v dueli 31. kola španielskej La Ligy na ihrisku Athletica Bilbao 2:1 a upevnili si tretiu priečku v tabuľke. Pred Atleticom Madrid majú štvorbodový náskok. Bilbao je jedenáste.

La Liga - 31. kolo:

Athletic Bilbao – Villarreal CF 1:2 (0:2)

Góly: 84. Guruzeta – 26. Cardona, 45.+6 A. Gonzalez
