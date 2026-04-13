Villarreal vyhral v Bilbau 2:1 a upevnil si tretiu priečku v La Lige
Pred Atleticom Madrid majú štvorbodový náskok. Bilbao je jedenáste.
Autor TASR
Madrid 13. apríla (TASR) - Futbalisti Villarrealu vyhrali v dueli 31. kola španielskej La Ligy na ihrisku Athletica Bilbao 2:1 a upevnili si tretiu priečku v tabuľke. Pred Atleticom Madrid majú štvorbodový náskok. Bilbao je jedenáste.
La Liga - 31. kolo:
Athletic Bilbao – Villarreal CF 1:2 (0:2)
Góly: 84. Guruzeta – 26. Cardona, 45.+6 A. Gonzalez
