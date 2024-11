Villarreal zdolal Deportivo Alaves a je tretí

Real Madrid – Osasuna Pamplona 4:0 (2:0)



Góly: 34., 61. a 69. Vinicius Junior, 42. Bellingham

FC Villarreal - Deportivo Alaves 3:0 (1:0)



Góly: 38. Akhomach, 81. Parejo (z 11 m), 90. Comesana

Madrid 9. novembra (TASR) - Futbalisti Realu Madrid zvíťazili v sobotňajšom stretnutí 13. kola španielskej La Ligy nad Osasunou Pamplona 4:0. V drese domácich sa blysol hetrikom Vinicius Junior, gólovo sa presadil aj Jude Bellingham. Obhajca titulu potvrdil druhé miesto v tabuľke a na lídra a svojho najväčšieho rivala z Barcelony stráca šesť bodov." sa dostal do vedenia po polhodine hry zakončením Viniciusa. O osem minút neskôr Raul Asensio dlhou vysokou prihrávkou našiel Bellinghama, ktorý preloboval brankára Sergia Herreru. Po hodiny hry sa Vinicius dostal do úniku, obišiel Herreru a zvýšil na 3:0. Brazílsky krídelník o osem minút neskôr skompletizoval hetrik, keď si opäť položil brankára Osasuny. Real sa tak po dvoch prehrách, v El Clasicu s FC Barcelona (0:4) a s AC Miláno v LM (1:3), tešil opäť z víťazstva. Osasuna po dvoch triumfoch nebodovala, priebežne je v tabuľke na 5. priečke.Tréner Realu Carlo Ancelotti musel v stretnutí urobiť tri vynútené striedania. Už po 20 minútach pre zranenie ľavej nohy skončil brazílsky krídelník Rodgrygo. Po polhodine hry musel opustiť ihrisko na nosidlách aj jeho krajan a obranca Eder Militao, keď sa držal za zadnú časť pravého kolena. Dvadsaťšesťročný stopér vynechal väčšinu minulej sezóny po tom, čo si v jej úvode roztrhol ľavý krížny väz. Do druhého polčasu nenastúpil pre zranenie ani kapitán a pravý obranca Lucas Vazquez.Hráči Villarrealu potvrdili pozíciu favorita a uspeli nad Deportivom Alaves 3:0. Domáci viedli od 38. minúty po góle Iliasa Akhomacha. V druhom polčase zvýšil Dani Parejo z penalty a triumf spečatil v závere Santi Comesana. Villarreal vďaka zisku troch bodov potvrdil 3. miesto, Alaves figuruje na 14. priečke. Španielska kráľovská futbalová federácia (RFEF) odložila sobotný zápas La Ligy medzi Espanyolom Barcelona a FC Valencia, dôvodom sú dôsledky ničivých záplav, ktoré postihli východ krajiny.