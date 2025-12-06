< sekcia Šport
Villarreal zdolal Getafe a drží krok so špičkou La Ligy
Vo Villarreale odohralo väčšinu druhého polčasu bez vylúčeného stredopoliara Luisa Millu.
Madrid 6. decembra (TASR) - Futbalisti CF Villarreal vyhrali v sobotnom zápase 15. kola La Ligy nad CF Getafe 2:0. V tabuľke sa tak udržali na treťom mieste, dva body za vedúcou Barcelonou a bod za Realom Madrid. Getafe je v neúplne tabuľke siedme a prehralo tri z uplynulých štyroch zápasov. Vo Villarreale odohralo väčšinu druhého polčasu bez vylúčeného stredopoliara Luisa Millu.
sumár - 15. kolo La Ligy
CF Villarreal - CF Getafe 2:0 (1:0)
Góly: 45.+5. Buchanan, 64. Mikautadze. ČK: 49. Milla (Getafe)
