Villarreal zdolal Getafe a drží krok so špičkou La Ligy

Ilustračná snímka. Foto: TASR - František Iván

Vo Villarreale odohralo väčšinu druhého polčasu bez vylúčeného stredopoliara Luisa Millu.

Autor TASR
Madrid 6. decembra (TASR) - Futbalisti CF Villarreal vyhrali v sobotnom zápase 15. kola La Ligy nad CF Getafe 2:0. V tabuľke sa tak udržali na treťom mieste, dva body za vedúcou Barcelonou a bod za Realom Madrid. Getafe je v neúplne tabuľke siedme a prehralo tri z uplynulých štyroch zápasov. Vo Villarreale odohralo väčšinu druhého polčasu bez vylúčeného stredopoliara Luisa Millu.



sumár - 15. kolo La Ligy

CF Villarreal - CF Getafe 2:0 (1:0)

Góly: 45.+5. Buchanan, 64. Mikautadze. ČK: 49. Milla (Getafe)
.

