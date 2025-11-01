Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Sobota 1. november 2025Meniny má Denisa a Denis
< sekcia Šport

Atletico Madrid bez Hancka zdolalo v 11. kole La Ligy Sevillu 3:0

.
Ilustračná snímka. Foto: TASR

Atletico Madrid v zostave bez slovenského obrancu Dávida Hancka zdolalo FC Sevilla 3:0 a v tabuľke je štvrté.

Autor TASR
,aktualizované 
Madrid 1. novembra (TASR) - Futbalisti Villarrealu zvíťazili v 11. kole španielskej La Ligy nad Rayom Vallecano 4:0. V neúplnej tabuľke sa posunuli na druhé miesto o bod pred Barcelonu, ktorá má zápas k dobru. Góly „žltej ponorky" vsietili Gerard Moreno, Alberto Moleiro, Santi Comesana a Ayoze Perez. Atletico Madrid v zostave bez slovenského obrancu Dávida Hancka zdolalo FC Sevilla 3:0 a v tabuľke je štvrté.



La Liga- 11. kolo:

Atletico Madrid - FC Sevilla 3:0 (0:0)

Góly: 64. Alvarez (z 11 m), 77. Almada, 90. Griezmann

/D. Hancko (Atletico) sedel na lavičke/



FC Villarreal - Rayo Vallecano 4:0 (1:0)

Góly: 22. Moreno, 57. Moleiro, 59. Comesana, 65. Perez
.

Neprehliadnite

HRABKO:Prezident by podpisom zákona o hazarde mohol konať protiústavne

VEĽKÁ PREDPOVEĎ POČASIA: Čo si pre nás prichystal november?

Prezident: Martinská deklarácia bola zásadným postojom Slovákov

V Šurany Industrial Parku sa začala výstavba baterkárne