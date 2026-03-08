< sekcia Šport
Villarreal zvíťazil nad Elche 2:1
V neúplnej tabuľke figurujú na štvrtom mieste o skóre za Atleticom Madrid.
Autor TASR,aktualizované
Madrid 8. marca (TASR) - Futbalisti Villarrealu zvíťazili v 27. kole španielskej La Ligy nad Elche 2:1. V neúplnej tabuľke figurujú na štvrtom mieste o skóre za Atleticom Madrid. Getafe si poradilo s piatym tímom tabuľky Realom Betis 2:0.
La Liga - 27. kolo:
Getafe CF - Real Betis 2:0 (2:0)
Góly: 28. Femenía, 45.+1 Satriano
FC Villarreal - Elche CF 2:1 (2:0)
Góly: 31. Buchanan, 41. Mourino - 82. Silva
Getafe CF - Real Betis 2:0 (2:0)
Góly: 28. Femenía, 45.+1 Satriano
FC Villarreal - Elche CF 2:1 (2:0)
Góly: 31. Buchanan, 41. Mourino - 82. Silva