Villarreal zvíťazil nad Valenciou 2:1 v 25. kole La Ligy

Ilustračná snímka. Foto: TASR

Hráči Villarrealu triumfovali nad Valenciou 2:1 a v tabuľke im patrí tretia pozícia o tri body pred Atleticom Madrid. Valencia je šestnásta.

Autor TASR
Madrid 23. februára (TASR) - Futbalisti FC Barcelona zvíťazili v 25. kole španielskej La Ligy nad Levante 3:0 a dostali sa na čelo tabuľky o bod pred Real Madrid. O triumfe úradujúceho majstra rozhodli Marc Bernal, Frenkie de Jong a Fermin Lopez.

Mallorca v zostave so slovenským obrancom Martinom Valjentom prehrala na pôde Celty Vigo 0:2 a figuruje na zostupovom 18. mieste. O triumfe domácich rozhodol dvoma gólmi v závere striedajúci kanonier Iago Aspas. Celta sa posunula na šiestu priečku pred Espanyol Barcelona. Getafe prehralo s FC Sevilla 0:1. Domáci hrali od 26. minúty bez vylúčeného Djeneho.

La Liga - 25. kolo:

Celta Vigo - RCD Mallorca 2:0 (0:0)

Góly: 85. a 90.+5 Aspas (prvý z 11 m)

/M. Valjent (Mallorca) odohral celý zápas/



FC Barcelona - UD Levante 3:0 (2:0)

Góly: 4. Bernal, 32. De Jong, 81. Lopez



Getafe CF - FC Sevilla 0:1 (0:0)

Gól: 64. Sow, ČK: 26. Djene (Getafe)



FC Villarreal - FC Valencia 2:1 (2:1)

Góly: 31. Comesana, 45.+6 Gueye (z 11 m) - 27. Ramazani (z 11 m)
