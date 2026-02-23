< sekcia Šport
Villarreal zvíťazil nad Valenciou 2:1 v 25. kole La Ligy
Hráči Villarrealu triumfovali nad Valenciou 2:1 a v tabuľke im patrí tretia pozícia o tri body pred Atleticom Madrid. Valencia je šestnásta.
Autor TASR
Madrid 23. februára (TASR) - Futbalisti FC Barcelona zvíťazili v 25. kole španielskej La Ligy nad Levante 3:0 a dostali sa na čelo tabuľky o bod pred Real Madrid. O triumfe úradujúceho majstra rozhodli Marc Bernal, Frenkie de Jong a Fermin Lopez.
Mallorca v zostave so slovenským obrancom Martinom Valjentom prehrala na pôde Celty Vigo 0:2 a figuruje na zostupovom 18. mieste. O triumfe domácich rozhodol dvoma gólmi v závere striedajúci kanonier Iago Aspas. Celta sa posunula na šiestu priečku pred Espanyol Barcelona. Getafe prehralo s FC Sevilla 0:1. Domáci hrali od 26. minúty bez vylúčeného Djeneho.
La Liga - 25. kolo:
Celta Vigo - RCD Mallorca 2:0 (0:0)
Góly: 85. a 90.+5 Aspas (prvý z 11 m)
/M. Valjent (Mallorca) odohral celý zápas/
FC Barcelona - UD Levante 3:0 (2:0)
Góly: 4. Bernal, 32. De Jong, 81. Lopez
Getafe CF - FC Sevilla 0:1 (0:0)
Gól: 64. Sow, ČK: 26. Djene (Getafe)
FC Villarreal - FC Valencia 2:1 (2:1)
Góly: 31. Comesana, 45.+6 Gueye (z 11 m) - 27. Ramazani (z 11 m)
