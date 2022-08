Vine si prišiel v hmle po prvý triumf na Vuelte, Evenepoel v červenom

výsledky 6. etapy (Bilbao - San Miguel de Aguayo, 181,2 km):



1. Jay Vine (Aus./Alpecin-Deceuninck) 4:38:00 h, 2. Remco Evenepoel (Belg./Quick-Step Alpha Vinyl) +15 s, 3. Enric Mas (Šp./Movistar) +16, 4. Juan Ayuso (Šp./SAE Team Emirates) +55, 5. Primož Roglič (Slovin./Jumbo-Visma) +1:37, 6. Pavel Sivakov (Fr./Ineos Grenadiers), 7. Tao Geoghegan Hart (V.Brit./Ineos Grenadiers), 8. Jai Hindley (Aus./Bora-Hansgrohe), 9. Carlos Rodriguez (Šp./Ineos Grenadiers), 10. Simon Yates (V.Brit./BikeExchange-Jayco) všetci rovnaký čas





celkové poradie:



1. Evenepoel 20:50:07 h, 2. Rudy Molard (Fr./Groupama-FDJ) +21 s, 3. E. Mas +28, 4. Roglič +1:01, 5. Ayuso +1:12, 6. Sivakov +1:27, 7. Hart rovnaký čas, 8. Rodriguez +1:34, 9. S. Yates +1:52, 10. Joao Almeida (Port./SAE Team Emirates) +1:54

San Miguel de Aguayo 25. augusta (TASR) - Austrálsky cyklista Jay Vine sa stal víťazom štvrtkovej 6. etapy pretekov Vuelta a Espaňa. Jazdec stajne Alpecin-Deceuninck sa presadil v záverečnom stúpaní a po 181,2 km prišiel do cieľa v San Miguel de Aguayo v čase 4:38:00 h. Druhý finišoval s mankom 15 sekúnd Belgičan Remco Evenepoel (Quick-Step Alpha Vinyl), ktorý sa dostal na čelo celkového poradia, a tretí skončil Španiel Enric Mas z Movistaru (+16 s).Dvadsaťdvaročný Evenepoel vyzliekol z červeného dresu doterajšieho lídra Rudyho Molarda z Francúzska. Jazddec stajne Groupama-FDJ finišoval až n 35. mieste so stratou 5:06 minúty na víťaza. Evenepoel ho tak predbehol o 21 sekúnd, tretí Enric Mas na neho stráca 28 sekúnd, štvrtý je trojnásobný obhajca prvenstva Slovinec Primož Roglič z Jumba (+1:01 min), ktorý v záverečnom stúpaní zaostal.povedal v cieli Evenepoel.Štvrtková etapa bola prvá horská skúška 77. edície Vuelty. Cyklisti vyrazili z Bilbaa a na ceste na vrchol Ascensión al Pico Jano (1. kat., 12,5 km, 6,6%) ich čakali dve vrchárske prémie - Puerto de Alisas (2. kat., 8,1 km, 6,4%) a Collada de Brenes (1. kat., 6,3 km, 8,6%). Krátko po štarte sa od pelotónu oddelila desiatka pretekárov vrátane Marka Paduna (EF Education-EasyPost), Fausta Masnadu (Quick-Step Alpha Vinyl) či Daria Catalda (Trek-Segafredo). Únik si čoskoro vypracoval päťminútový náskok a pokope prešiel aj prvé stúpanie. Situácia sa dlho nemenila a až pod úpätím Collada de Brenes sa začalo útočiť. Náročné stúpanie sťažilo cyklistom kantábrijské počasie. Počas celej etapy totiž pršalo, išlo sa v hmle a teplotách okolo 15 stupňov Celzia.Tesne pred druhým kopcom prišlo k pádom v úniku i pelotóne, ktorý sa rozdelil na dve časti. Z čelnej skupiny vyrazil dopredu Padun, ktorý sa dostal prvý na vrchol a spustil sa do nebezpečného zjazdu po mokrom asfalte a so zlou viditeľnosťou. Aj preto radšej neriskoval a jeho náskok rýchlo klesal. Pedun sa udržal vpredu až po úpätie Pico Jano, kde mal k dobru 55 sekúnd. Za ním sa však už valili favoriti na celkové poradie, ktorí sami začali útočiť. Najprv však vyrazil Vine z Alpecinu a čoskoro sa dostal na čelo. Výbornú prácu potom odviedol QuickStep, keď pripravil pozíciu pre svojho lídra Evenepoela. Belgický mladík dokonca utrhol Primoža Rogliča (Jumbo) a krok s ním držal len Enric Mas. Pred dvojicou však stále šliapal výborne Vine, ktorý si v hustej hmle prišiel pre premiérové profesionálne víťazstvo a najväčší úspech v kariére. Druhý skončil Evenepoel a tretí bol Mas.Dvadsaťšesťročný Vine netajil po triumfe svoje emócie. Austrálčan sa dostal medzi profesionálov len v roku 2021 po tom, čo sa stal víťazom programu Zwift Academy na trenažéroch.povedal.