Vine zvíťazil v 6. etape, do červeného dresu ide Traeen
Autor TASR,aktualizované
Pal 28. augusta (TASR) - Austrálčan Jay Vine z tímu SAE Team Emirates-XRG zvíťazil v 6. etape 80. ročníka cyklistických pretekov Vuelta a Espaňa. Horská etapa vyvrcholila cieľovým stúpaním prvej kategórie, na ktorom Vine nemal súpera a do cieľa prišiel pohodlne s 54-sekundovým náskokom na druhého v poradí Nóra Torsteina Traeena z tímu Bahrain Victorious. Práve Traeen sa posunul do čela priebežného poradia, na ktorom nahradil Dána Jonasa Vingegaarda a do ďalšej etapy nastúpi v červenom drese.
Štvrtková etapa sa začala stúpaním 3. kategórie Coll de Sentigosa, na ktorom si tri body pripísal Vine. Následne sa na čele vytvorila desaťčlenná skupinka, ktorá sa vzdialila pelotónu s približne 30-sekundovým náskokom. Nasledovalo prvé stúpanie najvyššej kategórie, na ktorom získal desať bodov Louis Vervaeke, šesť si pripísal Vine. Po 120 km z pretekov odstúpil Koen Bouwman z tímu Jayco AlUla. Pred pelotónom naďalej jazdila vedúca skupina. Približne 22 km pred cieľom pretekári absolvovali rýchlostnú prémiu, na ktorej Lorenzo Fortunato z tímu XDS Astana získal 20 bodov. Ešte pred záverom jazdci absolvovali stúpanie 2. kategórie na La Comella, na ktorom bol najrýchlejší Vine pred Vervaekeom. Vine sa následne na čele osamostatnil a víťazstvo si už nenechal ujsť.
„Ak by môj únik nebol úspešný, pracoval by som v hlavnom poli. Cítil som však, že toto je moja šanca. Keď som sa dostal do úniku, bolo to už len o nohách. Je to pre mňa veľký úspech, najmä keď si uvedomím, že nomináciu na Vueltu som dostal iba štyri týždne pred pretekmi. Dnes som zvíťazil pred mojou manželkou a synom, je to neuveriteľné. Bola to pre mňa špeciálna motivácia,“ povedal Vine.
Vuelta bude v piatok pokračovať 7. etapou, ktorá bude mať opäť horský profil. Jedna z najnáročnejších tratí 80. ročníka s dĺžkou 187 km povedie z Andorra la Vella do pyrenejského horského strediska Cerler, ktoré sa na mapu Vuelty vráti po 18 rokoch.
Výsledky 6. etapy Vuelty (Olot - Pal, 170,3 km):
1. Jay Vine (Austr./SAE Team Emirates-XRG) 4:12,36 h, 2. Torstein Traeen (Nór./Bahrain Victorious) +54 s, 3. Lorenzo Fortunato (Tal./XDS Astana) +1:10 min, 4. Bruno Armirail (Fr./Decathlon AG2R La Mondiale) +1:15, 5. Pablo Castrillo (Šp./Movistar) +1:52, 6. James Shaw (V. Brit./EF Education-EasYPost) +2:05, 7. Louis Vervaeke (Belg./Soudal Quick-Step) +2:15, 8. Ramses Debruyne (Belg./Alpecin-Deceuninck) +2:19, 9. Archie Ryan (Ír./EF Education-EasYPost) +2:42, 10. Joao Almeida (Portug./SAE Team Emirates-XRG) +4:19
celkové poradie po 6. etape:
1. Torstein Traeen (Nór./Bahrain Victorious) 20:25:46 h, 2. Bruno Armirail (Fr./Decathlon AG2R La Mondiale) +31 s, 3. Lorenzo Fortunato (Tal./XDS Astana) +1:01 min, 4. Louis Vervaeke (Belg./Soudal Quick-Step) +1:58, 5. Jonas Vingegaard (Dán./Visma Lease a Bike) +2:33, 6. Joao Almeida (Portug./SAE Emirates-XRG) +2:41, 7. Giulio Ciccone (Tal./Lidl-Trek) +2:42, 8. Matteo Jorgenson (USA/Visma Lease a Bike) +2:49, 9. Jai Hindley (Austr./Red Bull - Bora Hansgrohe) +2:53, 10. Giulio Pellizzari (Tal./Red Bull - Bora Hansgrohe) +2:53
