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Šok! Vinegegaard musel po páde odstúpiť z Tour de France
Dvojnásobný víťaz podujatia skončil na zemi viac ako 20 km pred cieľom, keď neodhadol výjazd z kruhového objazdu, tvrdo narazil a s bolestivou grimasou nastúpil do sanitky.
Autor TASR,aktualizované
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Plateau de Solaison 19. júla (TASR) - Dánsky cyklista Jonas Vingegaard musel po páde v nedeľňajšej 15. etape odstúpiť z Tour de France. Dvojnásobný víťaz podujatia skončil na zemi viac ako 20 km pred cieľom, keď neodhadol výjazd z kruhového objazdu, tvrdo narazil a s bolestivou grimasou nastúpil do sanitky.
Dvadsaťdeväťročný pretekár tímu Visma-Lease a Bike bol pred etapou druhý v celkovom poradí, na vedúceho Tadeja Pogačara zo Slovinska strácal štyri a polminúty a v záverečnom týždni sa ešte chcel pobiť o prvenstvo. Vingegaard štartoval na svojej šiestej Tour. Pri predchádzajúcich piatich vždy prišiel do cieľa v Paríži, pričom slávne preteky vyhral v rokoch 2022 a 2023 a v rokoch 2021, 2024 a 2025 skončil druhý za Pogačarom. Tomu sa tak ešte viac otvorila cesta za rekordným piatym triumfom.
Pravdepodobne rozhodujúci moment celej Tour sa odohral asi 20 km pred koncom. Na čele pelotónu išli vo vysokom tempe pretekári Vismy, ktorí stíhali únik, štyria z nich prešli kruhovým objazdom bez problémov, no Vingegaard ho neodhadol, tvrdo narazil a s ním skončili na zemi aj jeho kolega Sepp Kuss a pretekári SAE Isaac del Toro a Brandon McNulty. Traja z nich sa rýchlo postavili a naskočili na bicykle, Vingegaard však zostal sedieť s bolestivou grimasou a zakrátko nastúpil do sanitky.
Vingegaard aj Pogačar sa pred etapou sťažovali na nedostatok spánku, keďže v noci na nedeľu ich oboch testovali antidopingoví komisári. Pogačara prebudili o piatej ráno, jeho dánskeho súpera už o 2.00 v noci.
Dvadsaťdeväťročný pretekár tímu Visma-Lease a Bike bol pred etapou druhý v celkovom poradí, na vedúceho Tadeja Pogačara zo Slovinska strácal štyri a polminúty a v záverečnom týždni sa ešte chcel pobiť o prvenstvo. Vingegaard štartoval na svojej šiestej Tour. Pri predchádzajúcich piatich vždy prišiel do cieľa v Paríži, pričom slávne preteky vyhral v rokoch 2022 a 2023 a v rokoch 2021, 2024 a 2025 skončil druhý za Pogačarom. Tomu sa tak ešte viac otvorila cesta za rekordným piatym triumfom.
Pravdepodobne rozhodujúci moment celej Tour sa odohral asi 20 km pred koncom. Na čele pelotónu išli vo vysokom tempe pretekári Vismy, ktorí stíhali únik, štyria z nich prešli kruhovým objazdom bez problémov, no Vingegaard ho neodhadol, tvrdo narazil a s ním skončili na zemi aj jeho kolega Sepp Kuss a pretekári SAE Isaac del Toro a Brandon McNulty. Traja z nich sa rýchlo postavili a naskočili na bicykle, Vingegaard však zostal sedieť s bolestivou grimasou a zakrátko nastúpil do sanitky.
Vingegaard aj Pogačar sa pred etapou sťažovali na nedostatok spánku, keďže v noci na nedeľu ich oboch testovali antidopingoví komisári. Pogačara prebudili o piatej ráno, jeho dánskeho súpera už o 2.00 v noci.