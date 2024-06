Vingegaard chýba v dánskej nominácii na OH v Paríži

Kodaň 1. júna (TASR) - Jonas Vingegaard chýba v štvorčlennej nominácii cyklistov Dánska na cestné preteky jednotlivcov na OH v Paríži. Dvojnásobný víťaz Tour de France sa stále zotavuje zo zranení, ktoré utrpel pred ôsmimi týždňami pri hromadnom páde na pretekoch Okolo Baskicka. V dánskej nominácii figurujú Mikkel Bjerg, Mads Pedersen, Mattias Skjelmose a Michael Mörköv.



Dvadsaťsedemročný jazdec tímu Visma-Lease a Bike mal po páde na Okolo Baskicka zlomenú kľúčnu kosť, niekoľko rebier a poškodil si pľúca. Verí však, že sa stihne pripraviť na Tour de France (29. júna - 21. júla), kde by chcel zaútočiť na tretí celkový triumf za sebou. Olympijské hry sa začnú iba o niekoľko dní neskôr 26. júna. Začiatkom mája Vingegaard oznámil, že začal s ľahkým tréningom a pred niekoľkými dňami dánske médiá informovali, že odcestoval na vysokohorskú prípravu do francúzskeho strediska Tignes. Informovala agentúra AFP.