Vingegaard nepovažuje jazdu cez Montmartre za dobrý nápad

Paríž 19. mája (TASR) - Dánsky cyklista Jonas Vingegaard vyjadril nesúhlas s tým, aby záverečná etapa tohtoročných pretekov Tour de France viedla cez historickú parížsku štvrť Montmartre (Hora mučeníkov). Podľa neho môže stúpanie na úzky dláždený kopec k bazilike Sacré-Coeur priniesť príliš stresujúce momenty.



Na vlaňajšej olympiáde sa v uliciach Montmartru a francúzskej metropoly zhromaždilo približne 500.000 ľudí, aby naživo sledovali mužské i ženské boje o cenné kovy. „Aby som bol úprimný, nemyslím si, že je to dobrý nápad,“ povedal dvojnásobný šampión Tour o plánovanom itinerári záverečnej etapy. „Bolo fajn ísť na Montmartre na olympiáde, prišlo veľa ľudí a bola naozaj dobrá atmosféra. V tých pretekoch však pri stúpaní zostalo v skupine len 50 jazdcov. Keď tam pôjdeme na Tour, bude tam 150 jazdcov, ktorí budú bojovať o pozície na veľmi úzkom stúpaní. Mohlo by to byť nakoniec stresujúcejšie, než by organizátori chceli,“ myslí si jazdec stajne Visma Lease a Bike.



V tomto týždni by organizátori TdF mali prezradiť viac podrobností o vyvrcholení tohtoročných pretekov, ktoré sa v Paríži skončia 27. júla. Cieľ bude tradične na Elyzejských poliach. Slávne peteky odštartujú 5. júla v Lille, pripomenula agentúra AFP.