Vingegaard o dopingu: Neberiem nič, čo by som nedal dcére

Courchevel 19. júla (TASR) - Dánsky cyklista Jonas Vingegaard po dvoch senzačných výkonoch na Tour de France, po ktorých už v podstate rozhodol o obhajobe celkového triumfu, kategoricky odmietol užívanie zakázaných látok.



Dvadsaťšesťročný pretekár v službách tímu Jumbo-Visma viedol pred záverečným týždňom v tesnom súboji pred Slovincom Tadejom Pogačarom len o desať sekúnd. V utorkovej časovke i v stredajšej 17. etape však predviedol dominantné výkony, po ktorých má už nedostihnuteľný náskok 7:35 minút. Ak sa nestane nič neočakávané, v nedeľu si v Paríži pripíše druhé víťazstvo.



"Neberiem nič, čo by som nedal svojej dcére. Určite by som jej nedal žiadny doping. Rozumiem, že je ťažké dôverovať, ale hovorím to od srdca," citovala ho agentúra AFP.