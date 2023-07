Vingegaard obháji víťazstvo. Chutí rovnako úžasne ako prvé, hovorí

Le Markstein 22. júla (TASR) - Dánsky cyklista Jonas Vingegaard obháji víťazstvo na Tour de France. Jazdec tímu Jumbo-Visma zvádzal dva týždne tesné súboje so svojím rivalom Tadejom Pogačarom, no v tom treťom ho v dvoch etapách doslova zničil a rozhodol. Do cieľa v Paríži tak príde s veľkým náskokom 7:29 minúty - druhým najväčším od roku 1997.



Pred štartom Tour sa hovorilo len o dvoch kandidátoch na žltý dres a Dán so Slovincom to od začiatku potvrdzovali. Vingegaard mal po 5. etape do Larunsu k dobru 53 sekúnd, Pogačar v nasledujúcej stiahol manko na 25, v 9. etape na 17 a v 13. už len na deväť sekúnd. Do tretieho týždňa si nakoniec priniesol manko desať sekúnd, pričom ostatní strácali už vyše päť minút, a očakával sa ďalší veľký boj o celkový triumf.



K nemu však nakoniec neprišlo. Dvadsaťšesťročný Dán si totiž nechal to najlepšie až na záverečný týždeň a počas dvoch etáp úplne zničil nielen Pogačara, ale celú konkurenciu. Časovku do kopca vyhral s obrovským náskokom 1:38 na svojho soka, pričom z ďalších sa k nemu najbližšie priblížil tímový kolega Wout van Aert, ktorý stratil priepastných 2:51 min. A to nebolo všetko, v nasledujúcej 17. etape opäť nedal šancu nikomu z ašpirantov na celkové poradie, do cieľa prišiel štvrtý a Pogačarovi, ktorý mal slabý deň, nadelil takmer šesť minút.



Vlani vyhral vďaka tímovému výkonu, keď v 11. etape na Col du Galibier a Col du Granon spolu s Primožom Rogličom súpera zlomili, teraz to dokázal v dvoch etapách v podstate sám. "Druhé víťazstvo na Tour de France chutí rovnako úžasne ako to prvé. Stále si musíme dávať pozor na parížsku etapu, pretože sa môže stať čokoľvek... ale áno, je to úžasný pocit," povedal po 20. etape, v ktorej sa dalo naposledy spraviť niečo s celkovým poradím.



V záverečnej s cieľom na Elyzejských poliach sa už tradične na žltý dres neútočí a tak Vingegaardovi, ktorý ju s kolegami z Jumbo-Visma odštartuje s pohárom šampanského v ruke, stačí prísť do cieľa. "Takmer tomu nemôžem uveriť. Celé tri týždne to bola šialená bitka. Som si istý, že to bolo úžasné divadlo aj pre fanúšikov. Veľmi si vážim, aký krásny bol môj súboj s Tadejom. Je to skvelý chalan a od štartu v Bilbau ma nútil bojovať," zložil poklonu svojmu sokovi v boji o žltý dres.



V 110. edícii to bolo už tretie dejstvo ich vzájomnej drámy. Prvé rozhodol vo svoj prospech slovinský pretekár, keď v roku 2021 obhájil žltý dres a súperovi nadelil 5:20 minúty. Vlani sa tešil dánsky vrchár a rozdiel bol 2:43 min. Teraz vyhral o 7:29 min, čo je najvyšší náskok od roku 2014, keď získal žltý dres Talian Vincenzo Nibali (rozdiel 7:37 min) a druhý najvyšší od roku 1997. V poradí sa však neuvádzajú roky 1999 až 2005, keď sedemkrát vyhral dopingový hriešnik Lance Armstrong.



"Som veľmi vďačný svojmu tímu, pretože bez nich by som to nikdy nedokázal. Všetci sme odviedli svoju prácu tak dobre počas celých troch týždňov. Najlepšie spomienky z tejto Tour budem mať práve na tím, pretože sme mali plán a perfektne sme ho naplnili. A zlé spomienky? Musíme povedať, že také z tejto Tour nemám," povedal Vingegaard, ktorý využil v stajni Jumbo-Visma najnovšie vedecké poznatky v oblasti výživy, regenerácie i techniky a celú Tour mali tímovo od začiatku do konca naplánovanú.



"Ako každý iný tím, aj my sme chceli byť pred ostatnými s výživou a zabezpečiť, aby jazdci každý deň jedli tak dobre, ako len môžu. Ciele každého dňa sú iné a každý deň sa líšia aj výživové potreby a tomu treba prispôsobiť jedlo na tanieroch pretekárov. Už mnoho rokov sme schopní kvantifikovať presné pracovné zaťaženie a intenzitu každej jazdy pre každého pretekára. Celý tím je zapojený do plánovania a prípravy dlho pred štartom Tour," povedal pred pretekmi Asker Jeukendrup, ktorý je šéf výživy nielen v Jumbe, ale i v Holandskom olympijskom výbore či vo futbalovom PSV Eindhoven.