Vingegaard obhájil triumf, 21. etapa pre Meeusa, Sagan jedenásty

výsledky 21. etapy (Saint-Quentin-en-Yvelines - Paríž, 115,1 km):



1. Jordi Meeus (Belg./Bora-Hansgrohe) 2:56:13 h,

2. Jasper Philipsen (Belg./Alpecin-Deceuninck),

3. Dylan Groenewegen (Hol./Jayco AlUla),

4. Mads Pedersen (Dán./Lidl-Trek),

5. Cees Bol (Hol./Astana Qazaqstan),

6. Biniam Girmay (Eri./Intermarche-Circus-Wanty),

7. Bryan Coquard (Fr./Cofidis),

8. Sören Waerenskjold (Nór./Uno-X),

9. Corbin Strong (Aus./Izrael-Premier Tech),

10. Luca Mozzato (Tal./Arkea Samsic),

11. Peter SAGAN (SR/TotalEnergies) všetci rovnaký čas



konečné poradie:



1.Jonas Vingegaard (Dán./Jumbo-Visma) 82:05:42 h,

2. Tadej Pogačar (Slovin./SAE Team Emirates) +7:29 min,

3. Adama Yates (V.Brit./SAE Team Emirates) +10:56,

4. Simon Yates (V.Brit./Jayco AlUla) +12:23,

5. Carlos Rodriguez (Šp./Ineos Grenadiers) +13:17,

6. Pello Bilbao (Šp./Bahrajn Victorious) +13:27,

7. Jai Hindley (Aus./Bora-Hansgrohe) +14:44,

8. Felix Gall (Rak./AG2R Citroën) +16:09,

9. David Gaudu (Fr./Groupama-FDJ) +23:08,

10. Guillaume Martin (Fr./Cofidis) +26:30,...

127. SAGAN +5:14:17

Profil víťaza Tour de France 2023 Jonasa Vingegaarda



Dvadsaťšesťročný Dán z tímu Jumbo-Visma vyhral najslávnejšie podujatie druhýkrát v kariére, keď obhájil vlaňajšie prvenstvo. Vingegaard si z Paríža odniesol aj jedno etapové víťazstvo.



Jonas Vingegaard (Dánsko, 26 rokov):



narodený: 10. decembra 1996, Hillerslev



výška/váha: 1,75 m/60 kg



tímy: 2016-2018 ColoQuick (Dán.), od 2019 Jumbo-Visma (Hol.)



najväčšie úspechy:



celkový počet víťazstiev v profesionálnom pelotóne: 24



celkový víťaz Tour de France 2022 a 2023, víťaz bodkovaného dresu na Tour 2022, víťaz troch etáp na Tour (2022, 2023), druhý v celkovom poradí Tour 2021, celkový víťaz Critérium du Dauphine 2023, druhý celkovo na Critérium du Dauphiné 2022 a víťaz troch etáp na pretekoch (2022, 2023), celkový víťaz a víťaz troch etáp na Okolo Baskicka (2023), víťaz Drôme Classic 2022, celkový víťaz Settimana Internazionale Coppi e Bartali 2021, víťaz etapy na Okolo Poľska (2019) a na Okolo SAE (2021), celkový víťaz O Gran Camino 2023, šesťkrát druhý v etape na Tour (2021, 2022, 2023)

Prehľad víťazov etáp a držiteľov žltého dresu na 110. ročníku:



1. etapa: Bilbao - Bilbao (Šp.), 182 km - víťaz: Adam Yates (V.Brit./SAE Team Emirates), líder celkového poradia: A. Yates



2. etapa: Vitoria-Gasteiz - San Sebastian (Šp.), 209 km - Victor Lafay (Fr./Cofidis), A. Yates



3. etapa: Amorebieta-Etxano (Šp.) - Bayonne (Fr.), 185 km - Jasper Philipsen (Belg./Alpecin–Deceuninck), A. Yates



4. etapa: Dax - Nogaro, 182 km - Philipsen, A. Yates



5. etapa: Pau - Laruns, 165 km - Jai Hindley (Aus./Bora–Hansgrohe), Hindley



6. etapa: Tarbes - Cauterets, 145 km - Tadej Pogačar (Slovin./SAE Team Emirates), Jonas Vingegaard (Dán./Jumbo-Visma)



7. etapa: Mont-de-Marsan - Bordeaux, 170 km - Philipsen, Vingegaard



8. etapa: Libourne - Limoges, 201 km - Mads Pedersen (Dán./Lidl–Trek), Vingegaard



9. etapa: Saint-Léonard-de-Noblat - Puy de Dôme, 184 km - Michael Woods (Kan./Izrael–Premier Tech), Vingegaard



voľný deň v Clermont-Ferrand



10. etapa: Vulcania - Issoire, 167 km - Pello Bilbao (Šp./Bahrajn Victorious), Vingegaard



11. etapa: Clermont-Ferrand - Moulins, 180 km - Philipsen, Vingegaard



12. etapa: Roanne - Belleville-en-Beaujolais, 166 km - Ion Izagirre (Šp./Cofidis), Vingegaard



13. etapa: Châtillon-sur-Chalaronne - Grand Colombier, 138 km - Michal Kwiatkowski (Poľ./Ineos Grenadiers), Vingegaard



14. etapa: Annemasse - Morzine, 152 km - Carlos Rodriguez (Šp./Ineos Grenadiers), Vingegaard



15. etapa: Les Gets - Saint-Gervais-les-Bains, 180 km - Wouter Poels (Hol./Bahrajn Victorious), Vingegaard



voľný deň v Saint-Gervais-les-Bains



16. etapa: Passy - Combloux, časovka na 22,4 km - Vingegaard, Vingegaard



17. etapa: Saint-Gervais-les-Bains - Courchevel, 166 km - Felix Gall (Rak./AG2R Citroën), Vingegaard



18. etapa: Motiers - Bourg-en-Bresse, 186 km - Kasper Asgreen (Dán./Soudal–QuickStep), Vingegaard



19. etapa: Moirans-en-Montagne - Poligny, 173 km - Matej Mohorič (Slovin./Bahrajn Victorious), Vingegaard



20. etapa: Belfort - Le Markstein, 133 km - Pogačar, Vingegaard



21. etapa: Saint-Quentin-en-Yvelines - Elyzejské polia, Paríž, 115 km - Jordi Meeus (Belg./Bora-Hansgrohe), Vingegaard



celkovo: 3404 km, Vingegaard

Sagan si poslednú Tour užil, hoci chcel viac: "Už mám toho dosť"

Na archívnej snímke Slovák Peter Sagan jazdí počas šestnástej etapy cyklistických pretekov Tour de France. Foto: TASR/AP

Paríž 23. júla (TASR) - Dánsky cyklista Jonas Vingegaard sa druhýkrát v kariére stal víťazom Tour de France. Záverečnú etapu 110. ročníka s cieľom na Elyzejských poliach v Paríži vyhral v nedeľu Belgičan Jordi Meeus (Bora-Hansgrohe), ktorý v hromadnom špurte zdolal svojho krajana Jaspera Philipsena (Alpecin–Deceuninck) a tretieho Dylana Groenewegena z Holandska (Jayco–AlUla). Slovák Peter Sagan (TotalEnergies) obsadil pri svojej derniére na Tour jedenáste miesto.Dvadsaťšesťročný Vingegaard dokázal obhájiť triumf na najslávnejších pretekoch, keď v prvých dvoch etapách záverečného týždňa zničil svojho jediného konkurenta Tadeja Pogačara. Slovinec v službách SAE Team Emirates stratil v časovke 1:38 minúty a v nasledujúcej kráľovskej etape ďalších takmer šesť minút. Nakoniec prehral so svojím sokom o 7:29 minúty. Tretí skončil jeho tímový kolega Adam Yates s mankom 10:56 min." povedal obhajca triumfu.Vingegaard tak upravil vzájomnú bilanciu s Pogačarom na Tour na 2:1 a Jumbu priniesol ďalší veľký úspech. Ešte pred nedeľňajšou etapou navyše oznámil, že tento rok pôjde aj na španielsku Vueltu a holandská stajňa tak môže vyhrať všetky tri Grand Tours v sezóne. Na Giro d´Italia triumfoval Slovinec Primož Roglič. Pogačar obsadil po triumfoch v rokoch 2020 a 2021 dvakrát druhé miesto, chuť si však trochu napravil triumfami v 6. a predposlednej 20. etape. Okrem toho získal už štvrtýkrát po sebe biely dres pre najlepšieho pretekára do 25 rokov. Bodovaciu súťaž vyhral suverénne Jasper Philipsen. Belgičan v službách Alpecinu-Deceuninck zaknihoval aj štyri etapové triumfy. Súťaž vrchárov vyhral Talian Giulio Ciccone (Lidl-Trek), cenu pre najbojovnejšieho pretekára si odniesol Belgičan Victor Campenaerts (Lotto Dstny) a súťaž tímov vyhral Jumbo-Visma pred SAE Team Emirates a Ineosom.Záverečná etapa mala už tradične ceremoniálny charakter a bojovali v nej len šprintéri. Vingegaard si v jej úvode s tímovými kolegami doprial pohár šampanského a spoločné fotky. Po štarte na velodróme v Saint-Quentin-en-Yvelines, ktorý privíta dráhovú cyklistiku počas budúcoročnej olympiády, čakalo na pretekárov 115,1 km na Elyzejské polia v Paríži. Na trati bola aj jedna vrchárska a jedna rýchlostná prémia. Hodnotením súťaží však už nemohli zamotať. Spočiatku sa išlo v pomalom tempe, naplno sa začalo pretekať až po príjazde do Paríža, kde na pelotón čakalo osem okruhov medzi Víťazným oblúkom a Tuilerijskými záhradami. Odvtedy sa neustále pokúšali dostať do úniku viacerí pretekári.O ten podstatný sa nečakane postaral Pogačar, ktorý vyrazil 50 km pred cieľom a odišiel s ním aj Nathan van Hooydonck z Jumba. Nakoniec sa vytvorila desaťčlenná skupina, ktorá vydržala pred pelotónom necelých 20 km. Následne sa balík znovu pospájal, ale útoky neutíchli. Asi 27 km pred cieľom sa odtrhli Nelson Oliveira, Simon Clarke a Frederik Frison a vytvorili si náskok. Do posledných dvoch okruhov prišli 20 sekúnd pred pelotónom, ale v ňom sa už stupňovalo tempo pred očakávaným hromadným špurtom. Pokus trojice sa skončil desať km pred finišom.Prišli aj ďalšie útoky, no šprintérke tímy si ich bez väčších problémov postrážili a opäť tak rozhodol hromadný špurt. Doň vstúpili najlepšie pretekári Alpecinu, Mathieu van der Poel vyviezol na métu 300 m Philipsena, ale na čiare ho prekvapujúco zdolal Jordi Meeus. "" povedal víťaz.Slovenský cyklista Peter Sagan má za sebou svoju poslednú Tour de France. Na slávnych pretekoch debutoval v roku 2012 a počas nasledujúcich rokov v nich nazbieral dvanásť etapových triumfov a rekordných sedem zelených dresov pre víťaza bodovacej súťaže. Tentokrát si víťazstvo nepripísal a priznal, že od seba očakával lepšie výkony, no svoju derniéru na francúzskych cestách si užil." povedal v cieli pre Eurosport.Účinkovanie na Tour zakončil po dvanástich rokoch 11. miestom v 21. etape s cieľom na Elyzejských poliach. Neoficiálne majstrovstvá sveta šprintérov sa mu tak nepodarilo vyhrať ani raz v kariére. "" povedal v rozhovore pre španielsky denník Marca.Najlepšie mu vyšla 11. etapa z Clermontu Ferrandu do Moulins, v ktorej obsadil 8. miesto. Inak sa do Top 10 nedostal. "" uviedol.Sagan dosiahol prvé víťazstvo na Tour v 2. etape v roku 2012 s cieľom v Seraingu, posledné dvanáste si pripísal na konto v 5. etape v roku 2019. "" uviedol v rozhovore pre Eurosport.Trojnásobný majster sveta však po Tour nekončí. Už 3. augusta odštartujú spoločné majstrovstvá sveta v cyklistike v Glasgowe, kde by sa chcel predstaviť na viacerých frontoch: "Po svetovom šampionáte by sa mal tridsaťtriročný pretekár venovať už len horskej cyklistike a verí, že si vybojuje miestenku na budúcoročnú olympiádu v Paríži. "" povedal.Sagan získal sedem zelených dresov medzi rokmi 2012 a 2019 a prekonal tak rekord legendárneho Nemca Erika Zabela. Mohol ich mať aj viac, no v roku 2020 ho zdolal Ír Sam Bennett a v roku 2017 ho rozhodcovia vylúčili po strete s Britom Markom Cavendishom. Medzinárodná cyklistická únia (UCI) neskôr uznala, že zrážka bola nezavinená. Slovenský pretekár mal zelený dres oblečený dokopy v 130 etapách, čo je tiež rekord a dosiahol 77 umiestnení v najlepšej päťke. V rokoch 2016 a 2018 si štyrikrát obliekol aj žltý dres.