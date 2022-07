Vingegaard očaril svet, zopakuje tak úspech krajana Riisa

Na archívnej snímke dánsky cyklista Jonas Vingegaard 20. júla 2022. Foto: TASR/AP

Paríž 24. júla (TASR) - Jonas Vingegaard sa v nedeľu stane len druhým dánskym jazdcom, ktorý vyhrá Tour de France. Zopakuje tak úspech krajana Bjarna Riisa, ktorý vyhral najslávnejšie cyklistické preteky na svete v roku 1996, hoci hoci neskôr priznal užívanie nedovolených prostriedkov.Pre Vingegaarda je to ohromujúci úspech, tri týždne po pretekoch, ktoré odštartovali v jeho rodnej krajine v Kodani. Viac ako 35.000 fanúšikov sa pred pretekmi zišlo v kodanských záhradách Tivoli, aby pozdravili jazdcov na Tour. Keď prišiel rad na holandský tím Jumbo Visma, ozval sa rev, ktorý akoby premohol 25-ročného cyklistu. Vingegaard sa bránil slzám a vôbec nevyzeral ako budúci šampión jedného z najťažších športových testov vytrvalosti.Zatiaľ čo väčšina zvyšku sveta nevedela o tom, kto je Vingegaard, muž zo severného Jutska bol už doma známy. Nebolo to len kvôli jeho cyklistickým schopnostiam, ale aj vďaka jeho svokre, ktorá sa stala národnou celebritou po tom, čo súťažila v šou Great Danish Bake Off a vystupovala aj v dánskej verzii šou Tanec s hvezdami.Vingegaard sa narodil v decembri 1996 a vyrastal v Hillerslev, rybárskej dedine s iba 370 obyvateľmi, v úplne rovinatej krajine na brehu Severného mora. Predchádzajúci dánsky víťaz Riis sa narodil v Herningu, približne 100 km od Hillerslev. Ako dieťa hrával Vingegaard hádzanú a futbal a bol zanieteným fanúšikom Liverpoolu, než sa začal venovať cyklistike. Stalo sa tak po tom, čo sledoval, ako sa v blízkosti jeho domu konajú preteky Okolo Dánska.V 19 rokoch sa pripojil k tímu Colo-Quick a každé ráno sa pred tréningom venoval obchodu s rybami. "" citovala Vingegaarda agentúra AFP.Práve v Colo-Quick sa stretol so svojou partnerkou Trine Hansenovou, marketingovou manažérkou, s ktorou má malú dcérku Fridu. Pri rozhovoroch jej neúnavne ďakuje a hovorí, že jeho dve dievčatá doma sú kameňmi jeho života.Vingegaard sa pripojil k Jumbo-Visma v roku 2019 a ako uviedol, až tam sa naučil bicyklovať. Pod drobnohľad sa dostal na minuloročnej Tour de France, keď vypadol Primož Roglič a Dán sa stal líder tímu. Napokon skončil druhý. Na tohtoročnej Tour zdolal v oboch najťažších horských etapách dvojnásobného obhajcu titulu Tadeja Pogačara, čo z neho urobilo hrdinu vo svojej vlasti.