Nedela 29. marec 2026
Vingegaard sa stal víťazom Okolo Katalánska

Na archívnej snímke dánsky cyklista Jonas Vingegaard. Foto: TASR/AP

Autor TASR
Barcelona 29. marca (TASR) - Dánsky cyklista Jonas Vingegaard sa stal celkovým víťazom pretekov Okolo Katalánska. V siedmej 95,1 km dlhej etape v uliciach Barcelony prišiel v hlavnom pelotóne a s prehľadom si udržal post lídra. V záverečnom špurte triumfoval Austrálčan Brady Gilmore pred Francúúzom Dorianom Godonom a Belgičanom Remcom Evenepoelom.

Vingegaard, dvojnásobný víťaz Tour de France z rokov 2022 a 2023, nadviazal na triumf z Paríž Nice. Druhý skončil celkovo Francúz Lenny Martinez (Bahrajn-Victorious), pre ktorého je to najväčší úspech v kariére. Tretie miesto obsadil Nemec Florian Lipowitz. Vingegaard rozhodol o svojom prvenstve na katalánskych cestách víťazstvami v 5. a 6. etape.
OTESTUJTE SA: 10 otázok, ktoré preveria váš prehľad o svete

ZAČÍNA SA LETNÝ ČAS: Nezabudnite si v nedeľu posunúť hodinky

ŠUTAJ EŠTOK: Sme obeťou politického vydierania prezidenta Zelenského

VÝBUCHY V PRAHE: Na Ruský dom dopadli zápalné fľaše