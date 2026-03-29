Vingegaard sa stal víťazom Okolo Katalánska
Vingegaard, dvojnásobný víťaz Tour de France z rokov 2022 a 2023, nadviazal na triumf z Paríž Nice.
Autor TASR
Barcelona 29. marca (TASR) - Dánsky cyklista Jonas Vingegaard sa stal celkovým víťazom pretekov Okolo Katalánska. V siedmej 95,1 km dlhej etape v uliciach Barcelony prišiel v hlavnom pelotóne a s prehľadom si udržal post lídra. V záverečnom špurte triumfoval Austrálčan Brady Gilmore pred Francúúzom Dorianom Godonom a Belgičanom Remcom Evenepoelom.
Vingegaard, dvojnásobný víťaz Tour de France z rokov 2022 a 2023, nadviazal na triumf z Paríž Nice. Druhý skončil celkovo Francúz Lenny Martinez (Bahrajn-Victorious), pre ktorého je to najväčší úspech v kariére. Tretie miesto obsadil Nemec Florian Lipowitz. Vingegaard rozhodol o svojom prvenstve na katalánskych cestách víťazstvami v 5. a 6. etape.
