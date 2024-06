Vingegaard sa zotavil a bude obhajovať prvenstvo na Tour de France

Paríž 20. júna (TASR) - Dánsky cyklista Jonas Vingegaard bude na Tour de France obhajovať prvenstvo z rokov 2022 a 2023. Jeho tím Visma-Lease a Bike vo štvrtok potvrdil, že sa 27-ročný jazdec dostatočne zotavil zo zranení pľúc a kľúčnej kosti a môže na francúzskych cestách štartovať. Tour odštartuje 29. júna v talianskej Florencii.



"Som nadšený, že budem môcť štartovať na Tour. Uplynulých pár mesiacov nebolo ľahkých, ale ďakujem svojej rodine a tímu Visma-Lease a Bike za ich neochvejnú podporu," povedal Vingegaard, ktorý mal na začiatku apríla ťažký pád na pretekoch Okolo Baskicka. Zlomil si vtedy kľúčnu kosť, niekoľko rebier a poškodil si pľúca. Začiatkom mája potom oznámil, že začal s ľahkým tréningom a neskôr odcestoval na vysokohorskú prípravu do francúzskeho strediska Tignes. "Pracovali sme spolu, aby sa to podarilo a dostali sme sa až do tohto momentu. Cítim sa dobre a som veľmi motivovaný," dodal Vingegaard.



Športový riaditeľ jeho tímu Merijn Zeeman uviedol: "Som veľmi hrdý na Jonasa a celý trénerský tím. Vracia sa po ťažkom zranení. V uplynulých týždňoch ukázal, aký je šampión, mentálne aj fyzicky. Samozrejme, ešte nevieme, čo môže dosiahnuť. Sme opatrní, pretože dlho nemohol pretekať a jeho príprava nebola ideálna. Ale bude stáť na štarte zdravý a motivovaný."



V tíme Visma bude na Tour figurovať aj Wout van Aert. Belgičan sa rovnako dával dokopy po páde na marcovej klasike Dwars door Vlaanderen. "Veľmi sa teším na Tour de France. Chcel som tam ísť a tím po úspešnom vývoji môjho zdravotného stavu súhlasil," povedal Van Aert, ktorý sa musel po zraneniach zriecť účasti na Giro d'Italia.