Vingegaard triumfoval v 9. etape, Kubiš obsadil 157. miesto
Autor TASR
Corno alle Scale 17. mája (TASR) - Dánsky cyklista Jonas Vingegaard z tímu Visma–Lease a Bike triumfoval v nedeľňajšej 9. etape 109. ročníka Giro d´Italia. Na 184 km dlhej trase z Cervie na Corno alle Scale zdolal o 12 sekúnd Rakúšana Felixa Galla z Decathlonu CMA CGM, tretí skončil ďalší jazdec Vismy, domáci Davide Piganzoli (+34 s). Slovenský reprezentant Lukáš Kubiš zo stajne Unibet Rose Rockets o popredné pozície nebojoval, finišoval na 157. mieste.
Vingegaard slávil druhé etapové prvenstvo na tohtoročnom Gire, keď predtým vyhral aj piatkovú 7. etapu. Ružový dres lídra celkového poradia si udržal Afonso Eulalio z Bahrajnu-Victorious, ktorý obsadil v nedeľu piate miesto. Vingegaard zostal v priebežnej klasifikácii druhý, z manka na Portugalčana skresal 40 sekúnd, aktuálne stráca 2:24 minúty. Tretí je s odstupom 2:59 min Gall.
Deviata etapa mala kopcovitý charakter s náročným cieľovým stúpaním na Corno alle Scale (dĺžka 10,8 km, sklon 6,1 percenta). Vzhľadom na záverečné hodinové stúpanie sa čakala dominancia Vingegaarda, ktorý mal konečne zosadiť z čela celkového poradia Eulalia. Od úvodu sa nastupovalo a napokon sa vykryštalizovala skupina, v ktorej sa ocitlo osem pretekárov - Lorenzo Milesi a Einer Rubio (obaja Movistar), Jonas Geens (Alpecin - Premier Tech), Tim Naberman (Picnic-PostNL), Sakarias Koller Löland (Uno-X), Davide Ballerini (XDS Astana), Martin Marcellusi (Bardiani CSF) a Mattia Bais (Polti-VisitMalta). Pelotón im však dovoliť vytvoriť si maximálne trojminútový náskok. Na jednom z kopcov zaútočili Diego Ulissi (XDS Astana) s Giuliom Cicconem (Lidl-Trek) a pridal sa k nim aj Toon Aerts (Lotto), vedúce tímy Visma a Decathlon ich nechali odísť.
Prvý kopec Querciola vyselektoval únik, zostali v ňom Ciccone, Ulissi, Aerts a z pôvodnej zostavy už len mladíci z Movistaru Rubio s Milesim. Pred záverečným 10 km stúpaním mali utečenci na pelotón s favoritmi dve minúty k dobru. Necelých 8 km pred cieľom nastúpil Ciccone a osamostatnil sa na čele. Na to reagovali jazdci v balíku. Dva a pol kilometra pred páskou sa z neho odpútal Gall a vydal sa stíhať lídra, udržal sa pri ňom len Vingegaard. Obaja nasadili vysoké tempo, Cicconeho čoskoro dostihli a rozdali si to o víťazstvo. Vo finiši mal viac síl Dán, ktorý 800 m pred cieľom zaútočil a zvíťazil s 12-sekundovým náskokom pred Gallom.
„Dnes sme neplánovali útočiť na etapové prvenstvo, ale pomerne skoro sme si uvedomili, že Decathlon chcel bojovať o etapu a vždy je pekné vyhrať. Som veľmi spokojný. Moji tímoví kolegovia odviedli skvelú prácu, takže keď bolo víťazstvo na dohľad, rozhodli sme sa, že v záverečnom stúpaní sa o to možno pokúsime. Felix predviedol veľmi silný útok, našťastie som ho dokázal nasledovať a nakoniec som dokázal zvíťaziť,“ povedal 29-ročný Vingegaard podľa Cyclingnews.
výsledky 9. etapy Giro d´Italia (Cervia – Corno alle Scale, 184 km): 1. Jonas Vingegaard (Dán./Visma–Lease a Bike) 4:20:21 h, 2. Felix Gall (Rak./Decathlon CMA CGM) +12 s, 3. Davide Piganzoli (Tal./Visma–Lease a Bike), 4. Thymen Arensman (Hol./Netcompany Ineos) obaja +34, 5. Afonso Eulalio (Portug./Bahrajn Victorious) +41, 6. Derek Gee-West (Kan./Lidl-Trek), 7. Mathys Rondel (Fr./Tudor Pro Cycling), 8. Sepp Kuss (USA/Visma–Lease a Bike) všetci +46, 9. Jai Hindley (Austr./Red Bull-Bora-hansgrohe), 10. Michael Storer (Austr./Tudor Pro Cycling) obaja +50, ..., 157. Lukáš KUBIŠ (Unibet Rose Rockets) +25:50 min.
celkové poradie po 9. etape:
1. Eulalio 38:49:44 h, 2. Vingegaard +2:24 min., 3. Gall +2:59, 4. Hindley +4:32, 5. Cristian Scaroni (Tal./XDS Astana Team) +4:43, 6. Arensman +5:00, 7. Rondel +5:01, 8. Ben O'Connor (Austr./Jayco AlUla) +5:03, 9. Giulio Pellizzari (Tal./Red Bull-Bora-hansgrohe) +5:15, 10. Michael Storer (Austr./Tudor Pro Cycling) +5:20, ..., 142. KUBIŠ +1:48:58 h
