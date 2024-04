Vingegaard opustil nemocnicu: Je čas sa úplne zotaviť

Paríž 16. apríla (TASR) - Dánsky cyklista Jonas Vingegaard v utorok opustil nemocnicu, do ktorej sa dostal po hrozivom páde na pretekoch Okolo Baskicka.



Dvojnásobný víťaz Tour de France sa zranil 4. apríla, keď v zjazde spadlo spolu s ním aj niekoľko ďalších pretekárov, ktorí taktiež skončili v nemocnici. Jazdec stajne Visma-Lease a Bike utrpel zlomeniny rebier a kľúčnej kosti a poškodil si pľúca.



Jeho tím v utorok zverejnil fotografiu, ako opúšťa nemocnicu a ukazuje palec hore. Pravú ruku mal však ešte v bandáži. "Ahoj všetci, je čas opustiť nemocnicu. Chcem sa poďakovať celému zdravotníckemu personálu za to, že sa o mňa tak dobre starali. A všetkým chcem poďakovať za morálnu podporu. Dostal som veľa správ, darčekov a kresieb. Teraz je čas sa úplne zotaviť," uviedol na sociálnych sieťach.



Dvadsaťsedemročný Vingegaard vyhral Tour v rokoch 2022 a 2023 a aj v prebiehajúcej sezóne je najväčší favorit. Ťažký pád, zranenia a dlhá rekonvalescencia mu však môžu výrazne skomplikovať plány na obhajobu triumfu.



Pri spomínanom páde sa zranil aj jeho vyzývateľ Remco Evenepoel z Belgicka, ktorý si taktiež zlomil kľúčnu kosť. Slovinec Primož Roglič, ktorý bol pred 4. etapou na čele celkového poradia Okolo Baskicka, musel po páde rovnako odstúpiť, no neutrpel žiadnu fraktúru. Austrálčan Jay Vine si zlomil tri stavce a odstúpiť museli aj viacerí ďalší pretekári. Informovala agentúra AFP.