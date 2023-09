Vingegaard vyhral 16. etapu Vuelty a na Kussa stráca 29 sekúnd

Bejes 12. septembra (TASR) - Dánsky cyklista Jonas Vingegaard zvíťazili v utorkovej 16. etape 78. ročníka Vuelta a Espana. Jazdec stajne Jumbo-Visma sa presadil v záverečnom stúpaní a 119,1 km dlhú trasu z pláže Liencres do Bejesu zvládol za 2:38:23 h. Druhý skončil Finn Fisher-Black (SAE Team Emirates) z Nového Zélandu a tretí bol Holanďan Wout Poels (Bahrajn-Victorious). Na čele celkového poradia sa udržal Američan Sepp Kuss z Jumbo-Visma.



Po druhom dni voľna nasledovala krátka etapa s jediným kategorizovaným stúpaním, ktoré prišlo v samom závere. Cyklisti sa do cieľa v Bejese museli dostať po 4,9 km dlhom kopci s priemerným sklonom 8,6%. V technickom úvode sa odtrhla desaťčlenná skupina, v ktorej bol aj líder bodovacej súťaže. Kaden Groves (Alpecin-Deceuninck) chcel získať ďalšie body na rýchlostnej prémii asi 30 km pred cieľom, no únik zďaleka toľko nevydržal. Na etapový triumf si brúsili zuby pretekári Ineosu a ich vysoké tempo znamenalo, že pelotón dostihol desiatku na méte 80 km pred páskou. V daždivom počasí prišli ďalšie pokusy, aktívny bol Groves, ale pelotón išiel po kope aj po 60 km.



Únik sa sformoval až v druhej polovici trate, keď v ňom bol opäť Groves a spolu s ním ďalší štyri cyklisti. Vypracovali si minútový náskok, no ostatné tímy ich ďalej nepustili. Líder bodovacej súťaže vyhral na prémii, ale potom si vystúpil a únik sa definitívne skončil desať km pred páskou. Do hry o etapový triumf sa tak dostali vrchári a ašpiranti na celkové poradie. Krátko po začiatku stúpania vyrazil Vingegaard a nikto zo súperov s ním neudržal krok. Dvojnásobný víťaz Tour prepol na vyšší stupeň a do cieľa si priniesol náskok 43 sekúnd pred Fisherom-Blackom. Zároveň sa priblížil na 29 sekúnd k červenému dresu, ktorý stále drží jeho tímový kolega Kuss. Ten finišoval na desiatom mieste.



"Toto víťazstvo venujem Nathanovi van Hooydonckovi," odkázal Vingegaard z pódia. Belgický cyklista Jumba mal v utorok ťažkú automobilovú nehodu a vo vážnom stave ho previezli do nemocnice.



V stredu sa pelotón presunie opäť do hôr a čaká ho 124,4 km dlhá trasa s dvoma stúpaniami 1. kategórie a záverečným na obávaný Altu de L'Angliru. Stúpanie má 13,1 km a priemerný sklon 9,4%, no miestami až 24 percent.