< sekcia Šport
Vingegaard vyhral 20. etapu a poistil si celkový triumf
Ako ôsmy v histórii vyhrá všetky tri Grand Tour.
Autor TASR
Piancavallo 30. mája (TASR) - Dánsky cyklista Jonas Vingegaard sa stane víťazom 109. ročníka prestížnych pretekov Giro d'Italia. Jazdec tímu Visma–Lease a Bike triumfoval v predposlednej 20. etape dlhej 200 km s cieľom na vrchole Piancavallo s náskokom 1:15 min pred druhým Felixom Gallom (Decathlon CMA CGM Team). Vingegaard má na čele celkového poradia náskok 5:22 min a záverečná šprintérska etapa bude už len formalitou, ktorú musí absolvovať, aby ho v Ríme korunovali za víťaza Gira prvýkrát v kariére. Ako ôsmy v histórii vyhrá všetky tri Grand Tour.