Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Sobota 30. máj 2026Meniny má Ferdinand
< sekcia Šport

Vingegaard vyhral 20. etapu a poistil si celkový triumf

.
Dánsky cyklista Jonas Vingegaard z tímu Visma–Lease a Bike víťazí v predposlednej 20. etape 109. ročníka Giro d´Italia, ktorá viedla z Gemony del Friuli do Piancavalle v sobotu 30. mája 2026. Foto: TASR/AP

Ako ôsmy v histórii vyhrá všetky tri Grand Tour.

Autor TASR
Piancavallo 30. mája (TASR) - Dánsky cyklista Jonas Vingegaard sa stane víťazom 109. ročníka prestížnych pretekov Giro d'Italia. Jazdec tímu Visma–Lease a Bike triumfoval v predposlednej 20. etape dlhej 200 km s cieľom na vrchole Piancavallo s náskokom 1:15 min pred druhým Felixom Gallom (Decathlon CMA CGM Team). Vingegaard má na čele celkového poradia náskok 5:22 min a záverečná šprintérska etapa bude už len formalitou, ktorú musí absolvovať, aby ho v Ríme korunovali za víťaza Gira prvýkrát v kariére. Ako ôsmy v histórii vyhrá všetky tri Grand Tour.
.

Neprehliadnite

VIDEO: DRÁMA V KOŠICIACH: Zrazili sa dva teplovzdušné balóny

VEĽKÁ PREDPOVEĎ POČASIA: Čo si pre nás prichystal jún?

SMUTNÁ SPRÁVA: Zomrel člen Siene slávy a majster sveta

Blanár: Indický premiér Módí v polovici júna navštívi Slovensko