Vingegaard vyhral 4. etapu Okolo Baskicka opäť pred Landom

Okolo Baskicka - 4. etapa (Santurtzi - Santurtzi, 175,7 km):



1. Jonas Vingegaard (Dán./Jumbo-Visma) 4:22:26 h

2. Mikel Landa (Šp./Bahrajn-Victorious) rovnaký čas

3. Mauro Schmid (Švaj./Soudal-QuickStep) +2

4. Matteo Sobrero (Tal./Jayco AlUla)

5. Brandon McNulty (USA/SAE Team Emirates)

6. Rigoberto Uran (Kol./EF Education-EasyPost) všetci rovnaký čas

... 110. Martin SVRČEK (SR/Soudal-QuickStep) 12:46







celkové poradie:



1. Vingegaard 17:08:56 h

2. Landa +12 s

3. David Gaudu (Fr./Groupama-FDJ) +31

4. Sobrero +33

5. Ion Izagirre (Šp./Cofidis) rovnaký čas

6. Enric Mas (Šp./Movistar) +36

... 88. SVRČEK +28:56

Santurtzi 6. apríla (TASR) - Dánsky cyklista Jonas Vingegaard triumfoval aj vo štvrtkovej 4. etape pretekov Okolo Baskicka. Jazdec tímu Jumbo-Visma zvládol 175,7 km dlhú trasu so štartom a cieľom v Santurtzi za 4:22:26 h. Druhý finišoval rovnako ako deň predtým Španiel Mikel Landa z Bahrajnu-Victorious, ktorý so svojím sokom prehral špurt do kopca. Tretí skončil Švajčiar Mauro Schmid (Soudal-QuickStep). Slovák Martin Svrček z tímu QuickStep obsadil 110. miesto, za víťazom zaostal o 12:46 minúty.Dvadsaťšesťročný Vingegaard si pripísal 18. víťazstvo v kariére a zvýšil náskok na čele celkového poradia pred Landom na 12 sekúnd. Tridsaťtriročný Španiel skončil dvakrát po sebe tesne druhý a na víťazstvo v najvyššej kategórii WorldTour čaká už päť rokov.Jazdcov vo štvrtok čakali štyri kategorizované a viaceré nekategorizované stúpania. Záverečný a najťažší kopec La Asturiana (2. kat., 7,4 km, 6,3%) sa nachádzal 23 km pred cieľom. Prvý únik päťčlennej skupiny nemal úspech, keď ju balík pohltil 30 km pred cieľom. Nasledovalo posledné stúpanie a na ňom prišli útoky ašpirantov na celkové poradie. Silnú formu predviedol opäť Vingegaard, s ktorým zostal iba druhý muž celkového poradia Landa. Za nimi išla väčšia skupina prenasledovateľov. Dvojica mala na vrchole kopca náskok 30 sekúnd a pred sebou dlhý zjazd a potom rovinku do cieľa. Skupina za nimi sa rýchlo približovala, no dvojici to stačilo a v špurte do mierneho kopca sa presadil Dán.