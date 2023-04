Vingegaard vyhral 6. etapu aj celkové poradie na Okolo Baskicka

1. Jonas Vingegaard (Dán./Jumbo-Visma) 3:36:42 h, 2. James Knox (V.Brit./Soudal QuickStep) +47 s, 3. Ion Izagirre (Šp./Cofidis) +49, 4. Brandon McNulty (USA/SAE Team Emirates), 5. Sergio Higuita (Kol./Bora-Hansgrohe), 6. David Gaudu (Fr./Groupama-FDJ) všetci rovnaký čas, ...

1. Vingegaard 24:45:24 h, 2. Mikel Landa (Šp./Bahrajn Victorious) +1:12 min, 3. I. Izagirre +1:29, 4. Gaudu +1:31, 5. Enric Mas (Šp./Movistar) +1:36, 6. Higuita +1:37

Eibar 8. apríla (TASR) - Dánsky cyklista Jonas Vingegaard suverénne zvíťazil na 62. ročníku Okolo Baskicka. Jazdec tímu Jumbo-Visma si v sobotu pripísal aj tretí etapový triumf na podujatí, keď 137,8 km dlhú horskú trasu so štartom a cieľom v Eibare vyhral po dlhom sóle časom 3:36:42 hodiny. Druhý skončil Brit James Knox (Soudal-QuickStep) a tretí finišoval domáci Ion Izagirre (Cofidis).Dvadsaťšesťročný Vingegaard sa dostal na čelo celkového poradia po triumfe v tretej etape, následne vyhral aj štvrtú a v sobotu aj záverečnú, keď zo skupiny lídrov zaútočil na predposlednom stúpaní na kopec Izua už 30 km pred koncom. Čoskoro striasol aj pôvodný únik a na vrchol prišiel sám s náskokom 35 sekúnd. Úradujúci víťaz Tour de France sa nešetril ani v následnom zjazde a pod posledným kopec si priniesol až minútový náskok. Elitný vrchár potvrdil svoju dominanciu na podujatí a do cieľa prišiel s náskokom 47 sekúnd.Druhý v celkovom poradí skončil Španiel Mikel Landa (Bahrajn-Victorious) s mankom 1:12 minúty a tretí bol Izagirre so stratou 1:29 min.