Vingegaard vyhral Tour, 21.etapa pre Philipsena, Sagan 5.

Na snímke druhý sprava dánsky cyklista Jonas Vingegaard v žltom drese vedúceho pretekára v celkovom poradí si pripíja šampanským s kolegami z tímu Jumbo-Visma, vpravo Belgičan Wout van Aert v zelenom drese najlepšieho šprintéra a zľava Francúz Christophe Laporte a Belgičan Tiesj Benoot na trati 21 záverečnej etapy pretekov Tour de France Foto: TASR/AP

Prehľad víťazov etáp a držiteľov žltého dresu na 109. ročníku cyklistických pretekov Tour de France:







1. etapa: časovka na 13 km v Kodani (Dán.) - víťaz etapy Yves Lampaert (Belg./QuickStep), žltý dres Lampaert



2. etapa: Roskilde (Dán.) - Nyborg (Dán.), 199 km - Fabio Jakobsen (Hol./QuickStep), Wout van Aert (Belg./Jumbo-Visma)



3. etapa: Vejle (Dán.) - Sönderborg (Dán.), 182 km - Dylan Groenewegen (Hol./BikeExchange), Van Aert



4. etapa: Dunkirk - Calais, 172 km - Van Aert, Van Aert



5. etapa: Lille - Arenberg, 155 km - Simon Clarke (Aus./Izrael Premier Tech), Van Aert



6. etapa: Binche (Belg.) - Longwy, 220 km - Tadej Pogačar (Slovin./SAE Team Emirates), Pogačar



7. etapa: Tomblaine - La Planche des Belles Filles, 176 km - Pogačar, Pogačar



8. etapa: Dole - Lausanne (Švaj.), 184 km - Van Aert, Pogačar



9. etapa: Aigle (Švaj.) - Châtel, 183 km - Bob Jungels (Lux./AG2R), Pogačar



10. etapa: Morzine - Megve, 148 km - Magnus Cort Nielsen (Dán./EF Education-EasyPost), Pogačar



11. etapa: Albertville - Col du Granon, 149 km - Jonas Vingegaard (Dán./Jumbo-Visma), Vingegaard



12. etapa: Briancon - Alpe d'Huez, 166 km - Tom Pidcock (V. Brit./Ineos Grenadiers), Vingegaard



13. etapa: Le Bourg-d'Oisans - Saint-Étienne, 193 km - Mads Pedersen (Dán./Trek-Segafredo), Vingegaard



14. etapa: Saint-Étienne - Mende, 195 km - Michael Matthews (Aus./BikeExchange), Vingegaard



15. etapa: Rodez - Carcassonne, 200 km - Jasper Philipsen (Belg./Alpecin), Vingegaard



16. etapa: Carcassonne - Foix, 179 km - Hugo Houle (Kan./Izrael Premier Tech), Vingegaard



17. etapa: Saint-Gaudens - Peyragudes, 130 km - Pogačar, Vingegaard



18. etapa: Lourdes - Hautacam, 143 km - Vingegaard, Vingegaard



19. etapa: Castelnau-Magnoac - Cahors, 189 km - Christophe Laporte (Fr./Jumbo-Visma), Vingegaard



20. etapa: Lacapelle-Marival - Rocamadour, časovka na 40 km - Van Aert, Vingegaard



21. etapa: La Défense Arena - Champs-Élysées, 112 km - Philipsen, Vingegaard



celkovo: 3328 km - Vingegaard



Prehľad viacnásobných celkových víťazov a viacnásobných víťazov etáp na cyklistických pretekoch Tour de France:







5:



Jacques Anquetil (Fr.) - 1957, 1961, 1962, 1963, 1964



Eddy Merckx (Belg.) - 1969, 1970, 1971, 1972, 1974



Bernard Hinault (Fr.) - 1978, 1979, 1981, 1982, 1985



Miguel Indurain (Šp.) - 1991, 1992, 1993, 1994, 1995







4:



Christopher Froome (V. Brit.) - 2013, 2015, 2016, 2017







3:



Philippe Thys (Belg.) - 1913, 1914, 1920



Louison Bobet (Fr.) - 1953, 1954, 1955



Greg LeMond (USA) - 1986, 1989, 1990







2:



Lucien Petit-Breton (Fr.) - 1907, 1908



Firmin Lambot (Belg.) - 1919, 1922



Ottavio Bottecchia (Tal.) - 1924, 1925



Nicolas Frantz (Lux.) - 1927, 1928



André Leducq (Fr.) - 1930, 1932



Antonin Magne (Fr.) - 1931, 1934



Sylvere Maes (Belg.) - 1936, 1939



Gino Bartali (Tal.) - 1938, 1948



Fausto Coppi (Tal.) - 1949, 1952



Bernard Thévenet (Fr.) - 1975, 1977



Laurent Fignon (Fr.) - 1983, 1984



*Alberto Contador (Šp.) - 2007, 2009



Tadej Pogačar (Slovin.) - 2020, 2021







* Španiel Alberto Contador prišiel o svoje tretie víťazstvo v roku 2010 pre pozitívny dopingový nález zakázaného anabolika.







- Američan Lance Armstrong prišiel pre doping o všetkých sedem titulov z rokov 1999 až 2005, pričom ich nedostal nikto iný.







najviac etapových víťazstiev na Tour:



1. Eddy Merckx (Belg.) 34



Mark Cavendish (V. Brit.) 34*



3. Bernard Hinault (Fr.) 28



4. Andre Leducq (Fr.) 25



5. Andre Darrigade (Fr.) 22



...



16. Peter SAGAN (SR) 12*



* - aktívni pretekári



Na snímke sprava dánsky cyklista Jonas Vingegaard v žltom drese vedúceho pretekára v celkovom poradí, Belgičan Wout van Aert v zelenom drese najlepšieho šprintéra a Slovinec Tadej Pogačar v bielom drese najlepšieho pretekára do 25 rokov na trati 21 záverečnej etapy pretekov Tour de France. Foto: TASR/AP

Prehľad celkových víťazov cyklistických pretekov Tour de France:







2022 Jonas Vingegaard (Dán.)



2021 Tadej Pogačar (Slovin.)



2020 Pogačar



2019 Egan Bernal (Kol.)



2018 Geraint Thomas (V. Brit.)



2017 Christopher Froome (V. Brit.)



2016 Froome



2015 Froome



2014 Vincenzo Nibali (Tal.)



2013 Froome



2012 Bradley Wiggins (V. Brit.)



2011 Cadel Evans (Aus.)



2010 Andy Schleck (Lux.) ***



2009 Alberto Contador (Šp.)



2008 Carlos Sastre (Šp.)



2007 Contador



2006 Oscar Pereiro (Šp.) **



2005 *



2004 *



2003 *



2002 *



2001 *



2000 *



1999 *



1998 Marco Pantani (Tal.)



1997 Jan Ullrich (Nem.)



1996 Bjarne Riis (Dán.)



1995 Miguel Indurain (Šp.)



1994 Indurain



1993 Indurain



1992 Indurain



1991 Indurain



1990 Greg LeMond (USA)



1989 LeMond



1988 Pedro Delgado (Šp.)



1987 Stephen Roche (Ír.)



1986 LeMond



1985 Bernard Hinault (Fr.)



1984 Laurent Fignon (Fr.)



1983 Fignon



1982 Hinault



1981 Hinault



1980 Joop Zoetemelk (Hol.)



1979 Hinault



1978 Hinault



1977 Bernard Thevenet (Fr.)



1976 Lucien van Impe (Belg.)



1975 Thevenet



1974 Eddy Merckx (Belg.)



1973 Luis Ocana (Šp.)



1972 Merckx



1971 Merckx



1970 Merckx



1969 Merckx



1968 Jan Janssen (Hol.)



1967 Roger Pingeon (Fr.)



1966 Lucien Aimar (Fr.)



1965 Felice Gimondi (Tal.)



1964 Jacques Anquetil (Fr.)



1963 Anquetil



1962 Anquetil



1961 Anquetil



1960 Gastone Nencini (Tal.)



1959 Federico Bahamontes (Šp.)



1958 Charly Gaul (Lux.)



1957 Anquetil



1956 Roger Walkowiak (Fr.)



1955 Louison Bobet (Fr.)



1954 Bobet



1953 Bobet



1952 Fausto Coppi (Tal.)



1951 Hugo Koblet (Švaj.)



1950 Ferdi Kubler (Švaj.)



1949 Coppi



1948 Gino Bartali (Tal.)



1947 Jean Robic (Fr.)



1939 Sylvere Maes (Belg.)



1938 Bartali



1937 Roger Lapebie (Fr.)



1936 Sylvere Maes (Belg.)



1935 Romain Maes (Belg.)



1934 Antonin Magne (Fr.)



1933 Georges Speicher (Fr.)



1932 Andre Leducq (Fr.)



1931 Magne



1930 Leducq



1929 Maurice De Waele (Belg.)



1928 Nicolas Frantz (Lux.)



1927 Frantz



1926 Lucien Buysse (Belg.)



1925 Ottavio Bottecchia (Tal.)



1924 Bottecchia



1923 Henri Pelissier (Fr.)



1922 Firmin Lambot (Belg.)



1921 Leon Scieur (Belg.)



1920 Philippe Thys (Belg.)



1919 Lambot



1914 Thys



1913 Thys



1912 Odile Defraye (Belg.)



1911 Gustave Garrigou (Fr.)



1910 Octave Lapize (Fr.)



1909 Francois Faber (Lux.)



1908 Lucien Petit-Breton (Fr.)



1907 Petit-Breton



1906 Rene Pottier (Fr.)



1905 Louis Trousselier (Fr.)



1904 Henri Cornet (Fr.)



1903 Maurice Garin (Fr.)







*** Španiel Alberto Contador prišiel o víťazstvo pre pozitívny dopingový nález zakázaného anabolika v roku 2010.



** Američan Floyd Landis prišiel o víťazstvo po pozitívnom teste v roku 2006, keď mal zvýšenú hladinu testosterónu.



* Američan Lance Armstrong prišiel pre doping o všetkých sedem titulov z rokov 1999 až 2005, pričom ich nedostal nikto iný.



Prehľad víťazov bodovacej súťaže na cyklistických pretekoch Tour de France od roku 1991:







1991 Džamolidin Abdužaparov (Uzb.)



1992 Laurent Jalabert (Fr.)



1993 Abdužaparov



1994 Abdužaparov



1995 Jalabert



1996 Erik Zabel (Nem.)



1997 Zabel



1998 Zabel



1999 Zabel



2000 Zabel



2001 Zabel



2002 Robbie McEwen (Aus.)



2003 Baden Cooke (Aus.)



2004 McEwen



2005 Thor Hushovd (Nór.)



2006 McEwen



2007 Tom Boonen (Belg.)



2008 Oscar Freire (Šp.)



2009 Hushovd



2010 Alessandro Petacchi (Tal.)



2011 Mark Cavendish (V.Brit.)



2012 Peter SAGAN (SR)



2013 SAGAN



2014 SAGAN



2015 SAGAN



2016 SAGAN



2017 Michael Matthews (Aus.)



2018 SAGAN



2019 SAGAN



2020 Sam Bennett (Ír.)



2021 Cavendish



2022 Wout van Aert (Belg.)



Prehľad viacnásobných víťazov bodovacej súťaže na cyklistických pretekoch Tour de France:







7 - Peter SAGAN (SR) - 2012-2016, 2018, 2019



6 - Erik Zabel (Nem.) - 1996-2001



4 - Sean Kelly (Ír.) - 1982, 1983, 1985, 1989



3 - Jan Janssen (Hol.) - 1964, 1965, 1967



- Eddy Merckx (Belg.) - 1969, 1971, 1972



- Fredy Maertens (Belg.) - 1976, 1978, 1981



- Džamolidin Abdužaparov (Uzb.) - 1991, 1993, 1994



- Robbie McEwen (Aus.) - 2002, 2004, 2006



2 - Stan Ockers (Belg.) 1955, 1956



- Jean Graczyk (Fr.) 1958, 1960



- André Darrigade (Fr.) 1959, 1961



- Laurent Jalabert (Fr.) 1992, 1995



- Thor Hushovd (Nór.) 2005, 2009



- Mark Cavendish (V. Brit.) 2011, 2021



Paríž 24. júla (TASR) - Dánsky cyklista Jonas Vingegaard sa premiérovo v kariére stal víťazom Tour de France. Záverečnú etapu 109. ročníka s cieľom na Elyzejských poliach v Paríži vyhral v nedeľu Belgičan Jasper Philipsen (Alpecin-Deceuninck), druhý skončil Holanďan Dylan Groenewegen (BikeExchange) a tretí bol Nór Alexander Kristoff (Intermarché Wanty-Gobert). Slovák Peter Sagan (TotalEnergies) obsadil piate miesto.Vingegaard priniesol holandskej stajni premiérové víťazstvo na Tour po dvoch neúspešných pokusoch so Slovincom Primožom Rogličom. Vlani obsadil Dán druhé miesto za Tadejom Pogačarom (SAE Team Emirates), na ktorého stratil vyše päť minút, keď sa dostal do pozície lídra tímu po odstúpení zraneného Rogliča. V roku 2020 prišlo Jumbo o triumf v predposlednej etape, časovke s cieľom na La Planche des Belles Filles, v ktorej bol Pogačar o 1:56 minúty rýchlejší než dovtedajší líder Roglič a pripravil ho tak o žltý dres.Dvadsaťpäťročný Vingegaard bol tentokrát aj vďaka výbornej práci svojich tímových kolegov lepší ako jeho najväčší súper zo Slovinska v dvoch rozhodujúcich horských etapách a zdolal ho aj v sobotňajšej časovke, poslednej, v ktorej sa ešte mohlo zmeniť celkové poradie. Záverečná etapa mala už tradične ceremoniálny charakter a bojovali v nej len šprintéri. Vingegaard tak vyhral s náskokom 2:43 minúty pred Pogačarom. Tretí skončil Brit Geraint Thomas z Ineosu s mankom 7:22 minúty. Štvrtý Francúz David Gaudu (Groupama-FDJ) a piaty Rus Aleksandr Vlasov (Bora-Hansgrohe) stratili už viac ako desať minút.Jumbo si prišlo do Paríža okrem žltého dresu aj pre ďalšie dva. Vingegaard získal i bodkovaný pre najlepšieho vrchára a Belgičan Wout van Aert má zelený pre víťaza bodovacej súťaže. Tú vyhral s počtom 480 bodov a prekonal tak Saganov rekord z roku 2018 (477 b). Okrem toho ho vyhlásili aj za najbojovnejšieho pretekára celej Tour, na ktorej ukázal svoju univerzálnosť. Okrem troch etapových triumfov v špurte, špurte do kopca a časovke, bol aj štyrikrát druhý, raz tretí, neustále v úniku a v horských etapách pomáhal Vingegaardovi. Biely dres pre najlepšieho pretekára do 25 rokov získal rovnako ako vlani a predvlani Pogačar.Držitelia dresov sa hneď na štarte v La Défense zoradili vedľa seba a tradične si pripili šampanským. Potom zavtipkoval a zaútočil Pogačar, Van Aert s Vingegaardom si ho ihneď doskočili a spolu sa na tom zasmiali. Sagan musel v úvode 115,6 km dlhej trasy vymeniť bicykel, ale bez problémov pokračoval ďalej. Spočiatku sa išlo v nižšom tempe, naplno sa začalo pretekať až po príjazde do Paríža, kde na pelotón čakalo osem okruhov medzi Víťazným oblúkom a Tuilerijskými záhradami. Odvtedy sa neustále pokúšali dostať do úniku viacerí pretekári, no šprintérske tímy si strážili situáciu a nikoho vpredu dlho nenechali. Asi 30 km pred cieľom sa na čele sformovala trojica Maximilian Schachmann (Bora-Hansgrohe), Owain Doull a Jonas Rutsch (obaja EF Education) a k nej sa o chvíľu pridali Olivier le Gac a Antoine Duchesne z Groupama-FDJ. Situácia sa ustálila a pätica si vytvorila náskok 20 sekúnd.Desať kilometrov pred páskou zostali vpredu už len Schachmann a Rutsch, no ich náskok rýchlo klesal a všetko smerovalo k hromadnému dojazdu. Únik sa skončil pri nájazde do záverečného okruhu. Hneď nato však vyrazili dopredu Thomas s Filippom Gannom z Ineosu a z druhej strany aj Pogačar, ostatné tímy si to však pokryli a tak aj päť kilometrov pred páskou išli všetci pokope. V dlhom špurte mal najlepšie nohy Philipsen, ktorý nedal šancu súperom a prišiel si pre druhý triumf na tohtoročnej Tour. Sagan špurtoval zo zadnej pozície a v závere zaostal za najlepšími. V celkovom poradí obsadil 113. miesto a v bodovacej súťaži skončil na 9. pozícii (120 b).Profil celkového víťaza cyklistických pretekov Tour de France 2022 Jonasa Vingegaarda. Dvadsaťpäťročný Dán z tímu Jumbo-Visma vyhral najslávnejšie podujatie premiérovo v kariére, pred rokom skončil na druhom mieste. Vingegaard si z Paríža odniesol aj bodkovaný dres pre najlepšieho vrchára a dve etapové víťazstvá.Jonas Vingegaard (Dánsko, 25 rokov):narodený: 10. decembra 1996, Hillerslevvýška/váha: 1,75 m/60 kgtímy: 2016-2018 ColoQuick (Dán.), od 2019 Jumbo-Visma (Hol.)najväčšie úspechy:celkový počet víťazstiev v profesionálnom pelotóne: 10celkový víťaz Tour de France 2022, víťaz bodkovaného dresu na Tour 2022, víťaz dvoch etáp na Tour 2022, druhý v celkovom poradí Tour 2021, víťaz Drôme Classic 2022, celkový víťaz Settimana Internazionale Coppi e Bartali 2021, víťaz etapy a druhý celkovo na Critérium du Dauphiné 2022, víťaz etapy na Okolo Poľska (2019) a na Okolo SAE (2021), päťkrát druhý v etape na Tour (2021, 2022)