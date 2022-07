Vingegaard zafarbil Tour do červenej a bielej: Bola to veľká cesta

Paríž 25. júla (TASR) - Na Tour de France išiel v pozícii spolufavorita, no rovnako ako vlani skončil ako líder tímu Jumbo-Visma a tentokrát už dosiahol na triumf. Jonas Vingegaard sa v nedeľu stal len druhým Dánom v histórii, ktorý vyhral najslávnejšie cyklistické preteky sveta. Úspech podčiarkol ziskom bodkovaného dresu pre najlepšieho vrchára a dvoma etapovými triumfami. Ďalšie dva pridali jeho krajania Magnus Cort Nielsen (EF Education) a Mads Pedersen (Trek Segafredo) a spolu tak zafarbili Tour do dánskych farieb.



Štart slávnych pretekov privítalo 1. júla práve hlavné mesto tejto severskej krajiny a po troch týždňoch privítala metropola Francúzka dánskeho víťaza. Viac ako 35.000 fanúšikov sa pred pretekmi zišlo v kodanských záhradách Tivoli, aby pozdravili jazdcov na Tour a niekoľko tisíc ich dorazilo v nedeľu na Elyzejské polia, kde si Vingegaard prevzal žltý dres pre celkového víťaza 109. ročníka. "Je to neuveriteľné. Vyhral som Tour. Sú to najväčšie cyklistické preteky na svete, ja som ich vyhral a to mi už nik nezoberie," povedal.



Pretekár Jumbo-Visma bol spolu s tímovým kolegom Primožom Rogličom zo Slovinska najväčším vyzývateľom dvojnásobného obhajcu víťazstva Tadeja Pogačara. Potom, čo Roglič v piatej etape na kockách spadol a stratil takmer tri minúty, Vingegaard sa stal jediným lídrom tímu. V úvodnom týždni pôsobil Pogačar nedotknuteľne, sám dokonca vyhral 6. i 7. etapu a znovu si obliekol žltý dres. Prišla však kráľovská 11. etapa v Alpách a slovinský suverén vybuchol. Pogačar najprv odolával neustálym útokom pretekárov Jumba na predposlednom kopci Col du Galibier, dokonca sám nastúpil a pod vrcholom s ním držal krok len Vingegaard, no minul až príliš veľa síl a pár kilometrov pred cieľom na vrchole Col du Granon sa zlomil. Jeho dánsky súper etapu vyhral a v celkovom poradí naňho získal rozhodujúci náskok 2:22 minúty. Súboj dvoch pretekárov pokračoval aj v ďalších etapách, Pogačar útočil, kde sa dalo, no Vingegaard mu bol stále v pätách a svoje víťazstvo potvrdil triumfom v 18. etape, poslednej horskej: "Vždy som bol presvedčený, že môžem aspoň zabojovať o víťazstvo. Ale skutočne veriť som začal až po Hautacame. Teraz to chcem osláviť, oddýchnuť si, no potom chcem ďalšie úspechy."



Ešte pred pár rokmi to bol amatér a pred tréningami v tíme Colo-Quick pracoval každé ráno vo fabrike s rybami. Nebol si istý, či sa z neho stane profesionál, no teraz sa postavil na najvyšší cyklistický piedestál a zlomil Pogačarovu auru neporaziteľnosti. "Táto Tour bola pre mňa veľká cesta. Som si istý, že to bol pekný ročník aj pre divákov. S veľkou bitkou o žltý dres a šou, ktorú predviedol Wout van Aert. Náš tím mal preteky stále pod kontrolou a boli sme super silní. Nerobili sme veľa chýb. Keď som bol mladší, tak som o triumfe na Tour ani nesníval," povedal Vingegaard, ktorý verí, že si takýto úspech ešte zopakuje. "Súboj medzi mnou a Jonasom o žltý dres bol veľmi špeciálny. A myslím si, že máme pred sebou ešte veľmi zaujímavé roky. Jonas sa tento rok zlepšil a to je pre mňa ešte väčšia motivácia do ďalších rokov," povedal Pogačar, ktorý sa nemohol spoľahnúť na taký silný tím, aký mal okolo seba jeho súper.



V Jumbe po Vingegaardovi najviac vyčnieval a divákov bavil Wout van Aert. Dvadsaťsedemročný Belgičan získal zelený dres pre víťaza bodovacej súťaže v novom rekorde 480 bodov, keď o tri prekonal maximum Petra Sagana z roku 2018 (477 b). Okrem toho ho vyhlásili aj za najbojovnejšieho pretekára celej Tour, na ktorej ukázal svoju univerzálnosť. Okrem troch etapových triumfov v špurte, špurte do kopca a časovke, bol aj štyrikrát druhý, raz tretí, neustále v úniku a v horských etapách pomáhal Vingegaardovi.



"Zelený dres pre mňa znamená veľa, znamená, že som bol na čele počas celých pretekov. Body som zbieral takmer každý deň. Nezabúdajme na to, že v zime sme oznámili náš cieľ a dosiahli sme ho - získali sme žltý aj zelený dres. Je to skvelý úspech a môžeme byť hrdí. Po tom, čo som si zabezpečil zelené tričko, mohol som sa sústrediť na pomoc tímovým kolegom. To sa nám tiež podarilo. V poslednej etape som už nebojoval o víťazstvo, pretože to nebolo nutné. Radšej som si užil jazdu s kamarátmi. Aj to ukazuje, čo sme si prežili na tejto Tour," povedal van Aert.



Holandská stajňa síce nevyhrala poradie tímov, skončila tretia za Ineosom a FDJ, no so šiestimi víťazstvami a troma najcennejšími dresmi bola tímom Tour. Dominanté výkony už tradične rozvírili debaty o možnom dopingu, na čo však hlavní aktéri Jumba dali jasnú odpoveď. "Je to taká hlúpa otázka. Prichádza vždy, keď niekto vyhrá Tour. Pretože sme takí dobrí, musíme dokazovať, že sme čistí? Nerozumiem tomu," povedal van Aert.



Otázkam na doping čelili všetci asi víťazi Tour v tomto miléniu a nevyhol sa jej ani Vingegaard. Navyše pre veľké kauzy v dánskej cyklistike. Doteraz jediný víťaz Tour z krajiny Bjarne Riis (1996) sa po konci kariéry priznal k užívaniu EPO v rokoch 1993 až 1998. Rovnako aj ďalší dánsky cyklistický velikán Michael Rasmussen, ktorého v roku 2007 stiahol vlastný tím Rabobank z Tour, i keď bol po 16. etape na čele poradia a blízko k triumfu. "Sme úplne čistí. Všetci z nás. Môžem to povedať za celý tím. Nikto z nás neberie nič zakázané," povedal Vingegaard a vysvetlil, prečo je jeho tím taký silný: "Vďaka našej príprave. Zlepšili sme naše vysokohorské sústredenia. Pracujeme s naším materiálom, výživou i tréningami. Náš tím je v týchto oblastiach jeden z najlepších na svete. A preto nám musíte veriť."