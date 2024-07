Vingegaard zdolal v špurte Pogačara a vyhral 11. etapu

výsledky 11. etapy (Evaux-les-Bains - Le Lioran, 211 km):



1. Jonas Vingegaard (Dán./Visma) 4:58:00 h, 2. Tadej Pogačar (Slovin./SAE Team Emirates) rovnaký čas, 3. Remco Evenepoel (Belg./Soudal QuickStep) +25 s, 4. Primož Roglič (Slovin./Bora-Hansgrohe) +55, 5. Giulio Ciccone (Tal./Lidl-Trek) +1:47 min, 6. Joao Almeida (Port./SAE Team Emirates) +1:49, 7. Adam Yates (V.Brit./SAE Team Emirates), 8. Mikel Landa (Šp./Soudal QuickStep) obaja rovnaký čas, 9. Carlos Rodriguez (Šp./Ineos Grenadiers) +1:55, 10. Felix Gall (Rak./AG2R La Mondiale) +2:38







celkové poradie:



1. Pogačar 45:00:34 h, 2. Evenepoel +1:06 min, 3. Vingegaard +1:14, 4. Roglič +2:45, 5. Almeida +4:20, 6. Rodriguez +4:40, 7. Landa +5:38, 8. A. Yates +6:59, 9. Juan Ayuso (Šp./SAE Team Emirates) +7:09, 10. Ciccone +7:36

Le Lioran 10. júla (TASR) - Dánsky cyklista Jonas Vingegaard zvíťazil v 11. etape 111. ročníka Tour de France. Jazdec tímu Visma–Lease a Bike sa presadil v špurte, v ktorom o centimetre zdolal Slovinca Tadeja Pogačara (SAE Team Emirates), a 211 km dlhú trasu z Evaux-les-Bains do Le Lioranu vyhral časom 4:58:00 hodiny. Tretí skončil Belgičan Remco Evenepoel (Soudal QuickStep) s mankom 25 sekúnd.Pogačar si udržal žltý dres a získal aj bodkovaný pre najlepšieho vrchára. V celkovom poradí má náskok minútu a šesť sekúnd pred Evenepoelom a 1:14 minúty pred Vingegaardom. Štvrtý Primož Roglič (Bora-Hansgrohe) stráca už takmer tri minúty.Dvadsaťšesťročný Dán bol po svojom 4. víťazstve na TdF v kariére veľmi emotívny a do mikrofónu hovoril so slzami v očiach. Začiatkom apríla na pretekoch Okolo Baskicka si totiž zlomil kľúčnu kosť, niekoľko rebier a poškodil si pľúca a svoju účasť na Tour potvrdil len deväť dní pred štartom: "Stredajšia etapa mala kopcovitý profil a najmä v závere prišli ťažké stúpania v Centrálnom masíve, treťom najvyššom pohorí Francúzska. Pelotón mal pred sebou dokopy 4177 výškových metrov. Šancu mohol dostať aj únik, no to nechceli dopustiť najmä cyklisti SAE Team Emirates a tak sa išlo od úvodu vo vysokom tempe. To zároveň znamenalo, že sa dlho nepodarilo nikomu dostať do úniku. Ten sa sformoval až po približne 70 km a dostalo sa doň desať cyklistov. Tí mali 100 km pred cieľom dvojminútový náskok pred pelotónom. V ňom však udávali tempo jazdci SAE, z čoho bolo zrejmé, že pripravujú pozíciu na útok pre Pogačara.Únik sa rozpadol na stúpaní na Col de Neronne (2. kat., 3,9 km, 8,6%) a vpredu zostali iba Ben Healy a Oier Lazkano. Na vrchole však mali už len minútový náskok, o ktorý prišli na najťažšom kopci dňa Puy Mary (1. kat., 5,3 km, 7,9%). Vtedy ich pohltila skupina ašpirantov na celkové poradie a pred vrcholom prišiel útok Pogačara. Na ten nedokázal zareagovať nikto, šampión z rokov 2020 a 2021 sa dokázal odpútať od súperov a na vrchole mal k dobru asi 13 s pred Vingegaardom a Rogličom, ktorí sa na zjazde spojili a onedlho sa k nim pridali aj ďalší. Líder Tour dokázal navýšiť svoj náskok na 35 sekúnd.Na predposlednom stúpaní na Col du Perthus (2. kat., 4,5 km, 8,2%) sa skupina prenasledovateľov znova rozpadla a za Pogačarom išli spolu iba Vingegaard s Rogličom, no druhý menovaný čoskoro odpadol. Dánsky víťaz z posledných dvoch rokov naopak chytil druhý dych a na relatívne krátkom stúpaní stiahol celé manko. Pogačar zobral na vrchole aspoň osem bonusových sekúnd, jeho súper päť. Zjazd zvládli bok po boku a čakal ich už len posledný kopec Col de Font-de-Cere (3. kat., 3,4 km, 5,5%). Aj ten prešli spoločne a po krátkom zjazde si to rozdali na páske. Lepšie nohy mal Vingegaard, ktorý prvýkrát zdolal Pogačara v špurte. Smolu mal Roglič, keď v poslednej minúte spadol a v cieli mal manko 55 sekúnd.