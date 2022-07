Vingegaard zvíťazil v 18. etape Tour de France, trumf má na dosah

Dánsky cyklista Jonas Vingegaard z tímu Jumbo-Visma lapá po v cieli po dychu po triumfe v 18. etape 109. ročníka Tour de France v Hautacame vo štvrtok 21. júla 2022. Foto: TASR/AP

Hautacam 21. júla (TASR) - Dánsky cyklista Jonas Vingegaard z tímu Jumbo-Visma zvíťazil vo štvrtkovej 18. etape 109. ročníka Tour de France a urobil dôležitý krok k celkovému triumfu. V cieli bol o 63 sekúnd skôr ako jeho najväčší konkurent Tadej Pogačar zo Slovinska (SAE Emirates) a zvýšil tak náskok na čele celkového poradia pred dvojnásobným obhajcom na 3:26 min. Tretí skončil Vingegaardov tímový kolega Wout van Aert z Belgicka.Záverečná horská etapa na tohtoročnej Tour bola zároveň aj najťažšou pyrenejskou skúškou a Pogačar v nej mal jednu z posledných možností ohroziť Vingegaarda. Cyklisti museli počas nej zvládnuť náročný horský priesmyk Col d'Aubisque, prudký kopec Col de Spandelles s nasledovaný veľmi technickým zjazdom a záverečné slávne stúpanie na Hautacam.Štartovalo sa v Lurdách, opäť sa začínalo dlhou rovinatou pasážou, kde sa predpokladal únik. Hneď po štartovom výstrele vyšprintoval dopredu Van Aert. Neskôr sa k nemu pridal Neilson Powless, no dvojica sa ďaleko nedostala. Potom sa o nástup postarali Christophe Laporte, Stan Dewulf, Andreas Leknessund, Stefan Bisseger, Florian Vermeersch a Michael Matthews. Získali asi 30-sekundový náskok, ale ani tento únik dlho netrval.Po hodine sa z pelotónu odpojila obrovská skupina takmer 30 pretekárov, boli v nej Van Aert i Tiesj Benoot z Jumba, no ostatní favoriti zostali v pelotóne. Vrchol prvého stúpania prešla ako prvá 17-členná skupina, Gulio Ciccone získal najviac bodov na vrchárskej prémii. Na tri body sa dotiahol na Simona Geschkeho v boji o bodkovaný dres.Ešte predtým sa o dramatický moment postaral Jack Bauer, ktorý po kolízii s novinárskou motorkou narazil do tímového auta SAE. Po ňom spadol Nils Eekhoff, obaja potrebovali lekárske ošetrenie z auta.Po klesaní sa 40 km pred cieľom a pred kľúčovým stúpaním začal boj o žltý dres. Za vedúcou skupinou sa Pogačar snažil viackrát zbaviť Vingegaarda, ale neúspešne. Medzitým bol na predposlednom kopci Col de Spandelles ako prvý Van Aert, sekundovali mu Thibaut Pinot a Daniel Martinez. Pred záverečným kopcom celej Tour ustál Vingegaard ďalšie ataky Pogačara, Slovinec sa v jednu chvíľu ocitol v zjazde aj na zemi. Dán ho však športovo počkal.Sedem kilometrov pred cieľom boli na čele už len Van Aert a Martinez, Pinot stratil kontakt. Na túto dvojicu sa doťahovali Pogačar, Sepp Kjuss a Vingegaard, čakalo sa na ďalší útok. Päť kilometrov pred cieľom boli vpredu už len Vingegaard, Pogačar a Van Aert. Dvojica Jumba sa vzdialila Slovincovi a dopredu vyštartoval osamotený Vingegaard, ktorý si na Hautacame prišiel po víťazstvo v žltom drese. K tomu pridal aj bodkovaný dres, keď sa ziskom 20 bodov dostal aj na čelo vrchárskej súťaže.V piatok je na programe rovinatá 188 km dlhá etapa z Castelnau-Magnoacu do Cahorsu, celkovým poradím môže ešte zamiešať takmer 41 km dlhá časovka z Lacapelle-Marivalu do Rocamadouru, ktorá je na programe v sobotu.