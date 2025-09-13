< sekcia Šport
Vingegaard zvíťazil v 20. etape Vuelty a upevnil si pozíciu lídra
Osemdesiaty ročník Vuelty vyvrcholí nedeľňajšou etapou Valdeolmos-Alalpardo - Madrid s dĺžkou 101 km.
Autor TASR
Madrid 13. septembra (TASR) - Dán Jonas Vingegaard z tímu Visma Lease a Bike zvíťazil v predposlednej 20. etape cyklistických pretekov Vuelta a Espaňa. V 156-kilometrovej horskej etape z Robledo de Chavela na vrch Bola del Mundo triumfoval po úspešnom úniku na záverečnom kilometri a upevnil si pozíciu lídra priebežného poradia.
Štart etapy sa posunul o niekoľko minút po tom, čo niekoľko cyklistov malo problémy s bicyklami po menšej kolízii. Od úvodu sa jazdci snažili o únik dňa, no pelotón napokon držal pokope. Tri body za prvú horskú prémiu po stúpaní na La Escondida získal Jack Haig. O únik sa naďalej pokúšalo niekoľko menších skupín. Po približne 20 km nasledovala druhá horská prémia, v ktorej Joel Nicolau Beltran získal tri body. V tom čase sa sformoval približne 17-členný únik, ktorý mal po 45 kilometroch približne minútový náskok. Náročné stúpanie na Alto de Leon najlepšie zvládol Nicolau Beltran a získal ďalších päť bodov.
Na 75 kilometri mal nepríjemný pád Bjoern Koerdt z tímu Team Picnic PostNL, no napokon pokračoval v pretekoch. Na úseku 70 km pred cieľom bola na čele skupina vrchárskych špecialistov. Tí sa popasovali o desať bodov za stúpanie na Alto de Navacerrada, ktoré napokon získal Van der Lee a pripísal si aj šesť bonusových sekúnd. Po tomto stúpaní bolo jasné, že v súťaži vrchárov zvíťazí Jay Vine, ktorý už mal nedostihnuteľný náskok pred najväčším konkurentom Jonasom Vingegaardom. Istotu zeleného dresu pre najlepšieho šprintéra neskôr získal Mads Pedersen. Ciccone sa 20 km pred cieľom pokúsil odpútať sa od vedúcej skupiny. Krátko na to preteky narušili propalestínski protestanti, ktorí blokovali cestu cyklistom, no organizátori dokázali vyriešiť situáciu. Okrem Cicconea sa o únik snažil aj Landa. Mali však pred sebou náročné stúpanie na Bola del Mundo. Vyše kilometer pred cieľom sa Vingegaard rozhodol zaútočiť a Hindley ani Pidock na to už nedokázali zareagovať.
