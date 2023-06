Vinicius Junior povedie pracovnú skupinu FIFA na boj proti rasizmu

Zürich 15. júna (TASR) - Brazílčan Vinicius Junior povedie novú pracovnú skupinu na boj proti rasizmu vo futbale. Vo štvrtok to uviedol prezident Medzinárodnej futbalovej federácie (FIFA) Gianni Infantino.



Útočník Realu Madrid čelil rasistickým pokrikom a diskriminácii počas celej sezóny na španielskych štadiónoch. Podľa FIFA rozhodcovia či futbalové orgány v krajine spravili len málo, aby tomu zabránili. "To sa musí skončiť," vyhlásil Infantino.



"Posilníme spoluprácu s hráčmi v tejto kľúčovej téme, takže som rád, že Vinicius bude súčasťou pracovnej skupiny, ktorá bude zahŕňať aj ďalších dôležitých hráčov a vypracuje konkrétne a efektívne opatrenia na zastavenia rasizmu vo futbale raz a navždy. Chceme identifikovať rasistov na štadiónoch a sociálnych sieťach, sú to kriminálnici," povedal šéf FIFA.