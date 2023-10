Vinicius Junior predĺžil zmluvu s Realom Madrid do roku 2027

Madrid 31. októbra (TASR) - Brazílsky futbalista Vinicius Junior predĺžil zmluvu s Realom Madrid do konca sezóny 2026/2027. Španielsky klub oznámil podpis nového kontraktu v utorok.



"Real Madrid a Vini Jr. sa dohodli na predĺžení zmluvy, ktorá platí do 30. júna 2027," citovala agentúra AFP z oficiálneho vyhlásenia klubu.



Dvadsaťtriročný krídelník prišiel do Realu v roku 2018 z brazílskeho Flamenga. Krátko na to si vybojoval miesto v prvom tíme, s ktorým vlani triumfoval v Lige majstrov a v tom istom roku získal i Superpohár UEFA. Celkovo 62 gólmi prispel taktiež k dvom ligovým titulom, zisku Španielskeho pohára a dvakrát aj španielskeho Superpohára.



V pondelok bol v najlepšej desiatke nominovaných na Zlatú loptu, ocenenie magazínu France Football získal rekordný ôsmykrát Argentínčan Lionel Messi. Vinicius bol na šiestom mieste.