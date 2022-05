Vinicius Junior s prvým hetrikom za Real, Benzema sa vyrovnal Raulovi

Madrid 13. mája (TASR) - Futbalisti Realu Madrid pripravili Levante trpkú rozlúčku s najvyššou španielskou súťažou. Vinicius Junior zaznamenal pri debakli 6:0 prvý hetrik v drese "bieleho baletu", Luka Modrič si pripísal na konto tri asistencie.



Karim Benzema vsietil 323. gól za Real, v historických tabuľkách sa zaradil na druhé miesto a vyrovnal sa Raulovi Gonzalezovi. Na čele je so 451 presnými zásahmi suverénne Portugalčan Cristiano Ronaldo. Benzema má v tejto sezóne skvelú fazónu, v 44 zápasoch strelil 44 gólov.



"Chcel by som pochváliť chlapcov za prístup k zápasu, hrali s veľkou intenzitou. Karim s Vinim na ihrisku skvele spolupracovali, bola radosť pozerať, ako kombinujú. Konečný výsledok je pre Levante až príliš krutý. Je to klub s tradíciou a som presvedčený o tom, že sa čoskoro vráti medzi španielsku elitu," uviedol pre denník Marca tréner Realu Carlo Ancelotti.



Taliansky kouč už myslí na finále Ligy majstrov proti FC Liverpool, ktoré je na programe 28. mája na parížskom Stade de France. "Do konca La Ligy zostávajú ešte dve kolá, no priorita je dobre sa pripraviť na Liverpool. S najväčšou pravdepodobnosťou budeme hrať systémom 4-4-3, ktorý sme uplatnili aj v semifinále proti Manchestru City, no v priebehu zápasu sa môže zmeniť na 4-4-2 alebo 4-4-1-1," dodal Ancelotti.



Kouč Levante Alesio Lisci priznal, že jeho tím hral na Santiago Bernabeu od začiatku druhé husle. "Prvý gól nás zrazil na kolená a nedokázali sme sa už pozviechať. S hráčmi lomcovali emócie, mnohí z nich sa po záverečnom hvizde neubránili slzám. Musíme sa otriasť a v novej sezóne zabojovať o návrat do La Ligy."