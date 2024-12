Vinicius Junior sa stal hráčom roka 2024 podľa FIFA

Laureáti The Best FIFA Football Awards 2024:



Hráč: Vinicius Junior



Tréner: Carlo Ancelotti



Trénerka ženského tímu: Emma Hayesová



Najlepší brankár: Emiliano Martinez



Najlepšia brankárka: Alyssa Naeherová



Cena Ferenca Puskása za najkrajší gól: Alejandro Garnacho



Ocenenia Marta za najkrajší gól v podaní futbalistky: Marta



Cena Fair Play: Thiago Maia



Cena pre najlepšieho fanúšika: Guilherme Gandra



Jedenástka roka FIFA/FIFPro 2024: Emiliano Martinez (Aston Villa) - Dani Carvajal, Antonio Rüdiger (obaja Real Madrid), Ruben Dias (manchester City), William Saliba (Arsenal) - Jude Bellingham (Real Madrid), Rodri (Manchester City), Toni Kroos (Real Madrid) - Lamine Yamal (Barcelona), Erling Haaland (Manchester City), Vinicius Junior (Real Madrid)







Vinicius Junior (Braz.):



dátum narodenia: 12. júla 2000 v Sao Goncalo (24 rokov)



výška: 176 cm



pozícia: útočník



číslo na drese: 7



klubová kariéra: Real Madrid (od 2018), Flamengo (2017-2018)



reprezentácia 37 zápasov/5 gólov



úspechy: 3x majster Španielska, 1x víťaz Copa del Rey, 2x víťaz španielskeho Superpohára, 2x víťaz Ligy majstrov, 2x víťaz Superpohára UEFA, 2x víťaz MS klubov, 1x najlepší hráč Ligy majstrov 2023/24







Víťazi ankety Hráč roka podľa FIFA, ôsmykrát pod názvom "The Best FIFA Football Awards" (2010 až 2015 Zlatá lopta FIFA):



2024: 1. Vinicius Junior



2023: 1. Lionel Messi, 2. Erling Haaland, 3. Kylian Mbappe



2022: 1. Lionel Messi, 2. Kylian Mbappe, 3. Karim Benzema



2021: 1. Robert Lewandowski, 2. Lionel Messi, 3. Mohamed Salah



2020: 1. Robert Lewandowski, 2. Cristiano Ronaldo, 3. Lionel Messi



2019: 1. Lionel Messi, 2. Virgil van Dijk, 3. Cristiano Ronaldo



2018: 1. Luka Modrič, 2. Cristiano Ronaldo, 3. Mohamed Salah



2017: 1. Cristiano Ronaldo, 2. Lionel Messi, 3. Neymar



2016: 1. Cristiano Ronaldo, 2. Lionel Messi, 3. Antoine Griezmann



2015: 1. Lionel Messi, 2. Cristiano Ronaldo, 3. Neymar



2014: 1. Cristiano Ronaldo, 2. Lionel Messi, 3. Manuel Neuer



2013: 1. Cristiano Ronaldo, 2. Lionel Messi, 3. Franck Ribery



2012: 1. Lionel Messi, 2. Cristiano Ronaldo 3. Andres Iniesta



2011: 1. Lionel Messi, 2. Cristiano Ronaldo, 3. Xavi Hernandez



2010: 1. Lionel Messi, 2. Andres Iniesta, 3. Xavi Hernandez



2009: 1. Lionel Messi, 2. Cristiano Ronaldo, 3. Xavi Hernandez



2008: 1. Cristiano Ronaldo, 2. Lionel Messi, 3. Fernando Torres



2007: 1. Kaka, 2. Lionel Messi, 3. Cristiano Ronaldo



2006: 1. Fabio Cannavaro, 2. Zinedine Zidane, 3. Ronaldinho



2005: 1. Ronaldinho, 2. Frank Lampard, 3. Samuel Eto'o



2004: 1. Ronaldinho, 2. Thierry Henry, 3. Andrij Ševčenko



2003: 1. Zinedine Zidane, 2. Thierry Henry, 3. Ronaldo



2002: 1. Ronaldo, 2. Oliver Kahn, 3. Zinedine Zidane



2001: 1. Luis Figo, 2. David Beckham, 3. Raul



2000: 1. Zinedine Zidane, 2. Luis Figo, 3. Rivaldo



1999: 1. Rivaldo, 2. David Beckham, 3. Gabriel Batistuta



1998: 1. Zinedine Zidane, 2. Ronaldo, 3. Davor Šuker



1997: 1. Ronaldo, 2. Roberto Carlos, 3. Dennis Bergkamp a Zinedine Zidane



1996: 1. Ronaldo, 2. George Weah, 3. Alan Shearer



1995: 1. George Weah, 2. Paolo Maldini, 3. Jürgen Klinsmann



1994: 1. Romario, 2. Christo Stoičkov, 3. Roberto Baggio



1993: 1. Roberto Baggio, 2. Romário, 3. Dennis Bergkamp



1992: 1. Marco Van Basten, 2. Christo Stoičkov, 3. Thomas Hässler



1991: 1. Lothar Matthäus, 2. Jean-Pierre Papin, 3. Gary Lineker







Cena Ferenca Puskása za najkrajší gól roka:



2024: Alejandro Garnacho (Arg./Manchester United)



2023: Guilherme Madruga (Braz./Botafogo-SP)



2022: Marcin Oleksy (Poľ./Warta Poznaň)



2021: Erik Lamela (Arg./Tottenham Hotspur)



2020: Son Heung-min (Kór. rep./Tottenham Hotspur)



2019: Dániel Zsóri (Maď./Debrecín)



2018: Mohamed Salah (Egypt/FC Liverpool)



2017: Olivier Giroud (Fr./FC Arsenal)



2016: Faiz bin Subri (Malaj./Penang FA)



2015: Wendell Lira (Braz./Goianesia)



2014: James Rodriguez (Kol./Real Madrid)



2013: Zlatan Ibrahimovič (Švéd./Švédsko)



2012: Miroslav STOCH (SR/Fenerbahce Istanbul)



2011: Neymar (Braz./FC Santos)



2010: Hamit Altintop (Tur./Bayern Mníchov)



2009: Cristiano Ronaldo (Portug./Manchester United)

Dauha 17. decembra (TASR) - Brazílčan Vinicius Junior sa stal Hráčom roka 2024 podľa Medzinárodnej futbalovej federácie (FIFA). Útočník Realu Madrid vyhral so svojim klubom v minulej sezóne Ligu majstrov i španielsku La Ligu, v ankete triumfoval premiérovo a ako prvý Brazílčan od roku 2007. Vinicius získal 48 bodov a predstihol španielskeho stredopoliara Rodriho (43 b - Manchester City) a anglického útočníka Judea Bellinghama (37 b - Real Madrid).Dvadsaťštyriročný krídelník pôsobí v Reale Madrid od roku 2018. Práve v ten rok išlo naposledy ocenenie hráčovi "bieleho baletu", a to chorvátskemu stredopoliarovi Lukovi Modričovi. Viniciusa zároveň vyhlásili za najlepšieho hráča minulého ročníka Ligy majstrov. Spolu s tímom spôsobil kontroverziu pred tohtoročných odovzdávaním Zlatej lopty. On ani Real Madrid sa na slávnosti nezúčastnili, keďže ešte pred ňou unikla informácia o neskoršom laureátovi Rodrim. V spomínanom roku 2007 vyhral anketu Viniciusov krajan Kaká. Hráčkou roka je Španielka Aitana Bonmatiová, stredopoliarka získala s Barcelonou treble a s reprezentáciou triumfovala v Lige národov. Zisk ocenenia FIFA obhájila jednoznačne s 52 bodmi. Za ňou sa umiestnili Zambijčanka Barbra Bandová (39 b) a Caroline Grahamová Hansenová z Nórska (37). Najlepším brankárom sa stal Argentínčan Emiliano Martinez - s národným tímom vyhral turnaj Copa America. Najlepšiu trojku doplnili Brazílčan Ederson z Manchestru City a Unai Simon zo Španielska (Athletic Bilbao).Slávnostný galavečer sa bežne koná v januári, tento rok však FIFA prekvapivo oznámila decembrový termín v len jednodňovom predstihu. V stredu je v Dauhe na programe finále Interkontinentálneho pohára FIFA, v ktorom sa stretne Real Madrid s mexickým CF Pachuca. Dátum je symbolicky presne dva roky po finále predošlých MS medzi majstrovskou Argentínou a Francúzskom. Anketa sa deviatykrát uskutočnila pod názvom The Best FIFA Football Awards. Slávnostný galavečer sa konal v katarskej Dauhe a jeho priebehom sprevádzali americká futbalistka Samantha Johnsonová a moderátorka Cristina Gullonová.Poctu pre najlepšieho trénera si vyslúžil Carlo Ancelotti, ktorý priviedol Real Madrid k titulu v Lige majstrov i La Lige. Prestížnu súťaž vyhral po piaty raz a tretíkrát s "bielym baletom" po rokoch 2014 a 2022. Predošlé dva triumfy dosiahol začiatkom milénia s AC Miláno. Lodivod predstihol v hlasovaní s 26 bodmi Xabiho Alonsa (22 b), ktorý priviedol Bayer Leverkusen k premiérovému nemeckému titulu a ukončil 11-ročnú dominanciu Bayernu Mníchov. O jedenásť bodov menej mal Luis de la Fuente, ktorý priviedol Španielov k európskemu titulu.Najkrajší gól podľa hlasujúcich zástupcov médií, fanúšikov, trénerov a kapitánov národných tímov strelil Argentínčan Alejandro Garnacho z Manchestru United. Vsietil ho v zápase Premier League na pôde Evertonu (4:0), keď predviedol nožničky a loptu poslal obaľovačkou do pravého horného rohu.Najlepšou trénerkou ženského tímu sa stala Emma Hayesová, ktorá triumfovala s Chelsea v najvyššej anglickej súťaži a s americkou reprezentáciou získala zlatú medailu na OH v Paríži. Cenu pre najlepšiu brankárku si odniesla práve členka zlatého olympijského družstva Alyssa Naeherová. Prvou laureátkou ocenenia Marta za najkrajší gól v podaní futbalistky sa stala práve Brazílčanka Marta, podľa ktorej je samotné ocenenie pomenované.Cenu Fair play získal Brazílčan Thiago Maia za záchranu ženy počas záplav v Brazílii. Najlepším fanúšikom je osemročný chlapec Guilherme Gandra, podporovateľ klubu Vasco de Gama, ktorý trpí chorobu motýlích krídel. Počas hospitalizácie sa zoznámil s Gabrielom Pecom, ktorý v tom čase pôsobil v brazílskom tíme. V auguste 2023 sa Gandra zoznámil so zvyškom Vasca a vybrali ho ako maskota na jeden z duelov.