Vinicius môže nastúpiť proti Atleticu, zotavil sa

Madrid 23. septembra (TASR) - Tréner Carlo Ancelotti uviedol, že Vinicius Junior bude v kádri Realu Madrid na nedeľňajší šláger La Ligy na ihrisku Atletica Madrid. Brazílsky reprezentant chýbal tímu od 25. augusta, keď utrpel zranenie stehenného svalu v stretnutí 3. kola proti Celte Vigo. Zotavil sa rýchlejšie, ako sa očakávalo. Podľa prvotných informácií nemal byť k dispozícii približne šesť týždňov.



"Vinicius včera trénoval s tímom. Cíti sa dobre a neskôr sa rozhodneme, akú úlohu bude mať v zajtrajšom zápase. V piatok trénoval, pretože nemal žiadne problémy. Ak bude existovať jednopercentné riziko, nebudeme s ním počítať v stretnutí. Dôležité je, že sa Vinicius zotavil. Chýba mu trochu zápasovej kondície, ale to je normálne, keďže dlho nehral," citovala talianskeho kouča agentúra AFP.



Dvadsaťtriročný útočník bol v minulej sezóne terčom urážok zo strany fanúšikov Atletica. Sťažoval sa, že ho verbálne napadol jeden z divákov za bránou štadióna Mestalla. Neskôr zatkli štyroch ľudí podozrivých z toho, že zavesili z mosta nafukovacieho panáka s jeho podobizňou. Chuligáni Atletica sa uchýlil k tomuto kroku pred derby neďaleko tréningového centra Realu. "Myslím si, že po minulom roku sa niečo zmenilo. Je tu pokojnejšia, úctivejšia atmosféra a myslím si, že zajtra to bude rovnaké," skonštatoval Ancelotti.



"Biely balet" zažíva vydarený vstup do najvyššej španielskej súťaže, keď v piatich zápasoch nestratil ani bod. Stopercentnú bilanciu bude chcieť udržať aj proti siedmemu Atleticu, ktoré sa v úvode trápi a minulý týždeň prehralo na ihrisku Valencie 0:3.