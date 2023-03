Vinicius opäť obeťou rasistických urážok, La Liga podalo žalobu

Sevilla 9. marca (TASR) - Vedenie španielskej futbalovej La Ligy podalo žalobu na sevillskom súde. Brazílsky útočník Vinicius Junior bol totiž počas duelu jeho Realu Madrid na pôde Betisu Sevilla opäť predmetom rasistických urážok.



"Podali sme žalobu s cieľom identifikovať osobu zodpovednú za rasistické správanie voči Viniciusovi Juniorovi v nedeľňajšom dueli medzi Betisom a Realom Madrid a prijať potrebné právne opatrenia," uvádza sa v stanovisku vedenia najvyššej španielskej súťaže, ktoré sprostredkovala agentúra DPA.



Vinicius je terčom útokov od svojho príchodu do Španielska v roku 2018, no v tejto sezóne sa vystupňovali. Ďalší španielsky klub Real Valladolid už suspendoval dvanásť držiteľov sezónnych permanentiek, zatiaľ čo jeho vedenie i španielske úrady vyšetrujú rasistické slovné útoky voči Brazílčanovi. Incident sa odohral 30. decembra počas zápasu, v ktorom Real vyhral na pôde Valladolidu 2:0.



Pred januárovým derby zašli chuligáni Atletica ešte ďalej, keď zavesili nafukovacieho panáka v drese dvadsaťdvaročného útočníka z mosta neďaleko tréningového centra Realu. "Madrid nenávidí Real," znel nápis na transparente vyvesenom nad figurínou. Priaznivcov "Los Colchoneros" už v septembri vyšetrovali za rasistické chorály namierené na Viniciusa, no prokuratúra prípad uzavrela, pretože nebolo možné identifikovať vinníkov. Brazílčan bol terčom útokov aj vo februárovom zápase s Osasunou (2:0).