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Vinicius pripísal zásluhy Ancelottimu: Musím ho viac počúvať
Sklamanie naopak prežíval tréner Haiti Migne, pre ktorého zverencov znamenala druhá prehra na šampionáte istotu vypadnutia v základnej skupine.
Autor TASR
Philadelphia 20. júna (TASR) - Brazílska futbalová reprezentácia sa presvedčivým víťazstvom vo svojom druhom vystúpení na majstrovstvách sveta priblížila prvenstvu v C-skupine. O triumfe 3:0 nad Haiti rozhodli už v prvom polčase, čo chválil tréner päťnásobných majstrov sveta Carlo Ancelotti, ako aj na šampionáte už dvojgólový Vinicius Junior. Sklamanie naopak zažíval kormidelník karibského štátu Sebastien Migne.
„Kanáriky“ na svojho súpera vybehli a po 23 minútach išli do vedenia, keď Viniciusovu strelu dorazil za chrbát Johnyho Placida Matheus Cunha. „Byť na majstrovstvách sveta je niečo úžasné. Je to splnený sen,“ povedal po stretnutí 27-ročný útočník Manchestru United.
Krídelník Realu Madrid Vinicius bol aj pri ďalších dvoch góloch Brazílie. Na druhý asistoval opäť Cunhovi a ten tretí sám strelil. „Som na svojej najlepšej úrovni, či už fyzicky, psychicky alebo technicky. Chcem sa zlepšovať a dostať Brazíliu na vrchol,“ uviedol 25-ročný Vinicius, ktorý pripísal zásluhy aj Ancelottimu za rozhodnutie presunúť ho medzi útočníkov, na inú pozíciu, než na akú je zvyknutý. „Veľa na tomto poste nehrám. Vždy, keď ma kouč požiada, aby som tam hral, skórujem. Asi ho musím viac počúvať,“ dodala podľa agentúry AP hviezda „bieleho baletu“.
Brazília si už trojgólové vedenie v druhom polčase ustrážila a v tabuľke C-skupiny sa posunula na prvé miesto. „Bol to z našej strany kompletný zápas. V prvom polčase sme boli oveľa lepší, v tom druhom sme mali duel pod kontrolou. Vypracovali sme si dostatok príležitostí, mohli sme streliť viac gólov,“ vyjadril po dueli spokojnosť Ancelotti, ktorého slová potvrdil aj Vinicius. „Bolo to pre nás veľmi dôležité stretnutie. Dokázali sme hrať svoju hru, čo nám dodalo pokoj a prevahu na ihrisku,“ dodal „Vini“, ktorý už svojím šiestym gólom na záverečných turnajoch MS prekonal zápis legendárneho Ronaldinha.
Sklamanie naopak prežíval tréner Haiti Migne, pre ktorého zverencov znamenala druhá prehra na šampionáte istotu vypadnutia v základnej skupine. „Dnešok je pre nás veľkým sklamaním, aj keď sme hrali s Brazíliou. Máme mladý neskúsený tím. Verím, že tento turnaj im pomôže sa zlepšiť,“ konštatoval Migne, ktorý už koučoval viacero reprezentácií, no jedine s Haiti prenikol na záverečný turnaj MS. V druhom polčase poslal na trávnik aj Dominiqua Simona, ktorý v uplynulom ročníku hosťoval v Tatrane Prešov, no ani to nestačilo na dramatizáciu duelu. „Chcem chlapcom zablahoželať. Ukázali, že si zaslúžia miesto na týchto MS. Bohužiaľ, dnes sme čelili Brazílii, ktorá ukázala vyššiu kvalitu,“ dodal 53-ročný kouč.
Haiti sa so šampionátom rozlúči 25. júna o 0.00 SELČ v Atlante proti Maroku, ktoré po víťazstve 1:0 nad Škótskom naďalej živí šancu na postup z prvého miesta skupiny. O troch bodoch pre majstrov Afriky rozhodol už po 71 sekundách Ismael Saibari. Dvadsaťpäťročný stredopoliar strelil dovtedy najrýchlejší gól na tohtoročnom Mundiale a svoj druhý, keďže sa presadil aj v úvodnom zápase proti Brazílii (1:1). Saibariho prekonal o niekoľko hodín neskôr Paraguajčan Matias Galarza, ktorý skóroval do siete Turecka už po 64 sekundách hry. „Od malička som sníval o tom, že budem hrať na MS za svoju krajinu. Dokázal som streliť dva góly, takže som rád. Najdôležitejšie však je postúpiť zo skupiny a ísť v turnaji čo najďalej,“ apeloval po stretnutí Saibari, ktorý po MS údajne prestúpi z PSV Eindhoven do Bayernu Mníchov.
Maročanom hrá do karát aj fakt, že priebežne prvú Brazíliu čaká v záverečnom dueli C-skupiny Škótsko. To stále živí šancu na priamy postup. „Stále sa vieme zlepšiť. Druhý polčas proti Maroku ukázal, že akonáhle zatlačíme súperov, začnú robiť chyby. Nikto nemá rád tlak a aj hráči na najvyššej úrovni nie sú neomylní,“ citovala namotivovaného Johna McGinna agentúra AFP.
Motivácia pred stretnutím s päťnásobným majstrom sveta nechýba ani trénerovi „Tartan Army“ Steveovi Clarkovi. „Tento tím preukázal v uplynulých rokoch veľkú odolnosť. Sme tu, aby sme sa pokúsili urobiť to, čo žiadny škótsky tím predtým nedokázal. Dnes sme do toho dali všetko a pokúsime sa to urobiť znova,“ povedal 62-ročný bývalý reprezentant.
Zápas Brazílie so Škótskom sa uskutoční v Miami v rovnaký deň a o rovnakom čase ako duel Maroka s Haiti (25. júna o 0.00 SELČ). „Selecao“ by mal v stretnutí pomôcť už aj hviezdny krídelník Neymar. „Zajtra bude trénovať individuálne a v pondelok sa pripojí k tímu. Na zápas so Škótskom bude pripravený,“ priznal tréner Ancelotti. Škóti sú pred derniérou v C-skupine na tretej priečke, no na prvé dve mužstvá strácajú iba bod. „Budeme musieť podať čo najlepší výkon. Vieme, čo musíme urobiť, aby sme postúpili ďalej. Škótsko proti Brazílii v Miami, aby sme sa zapísali do histórie, je niečo, o čom snívate,“ dodal s 21 gólmi piaty najlepší strelec škótskej reprezentácie McGinn.
„Kanáriky“ na svojho súpera vybehli a po 23 minútach išli do vedenia, keď Viniciusovu strelu dorazil za chrbát Johnyho Placida Matheus Cunha. „Byť na majstrovstvách sveta je niečo úžasné. Je to splnený sen,“ povedal po stretnutí 27-ročný útočník Manchestru United.
Krídelník Realu Madrid Vinicius bol aj pri ďalších dvoch góloch Brazílie. Na druhý asistoval opäť Cunhovi a ten tretí sám strelil. „Som na svojej najlepšej úrovni, či už fyzicky, psychicky alebo technicky. Chcem sa zlepšovať a dostať Brazíliu na vrchol,“ uviedol 25-ročný Vinicius, ktorý pripísal zásluhy aj Ancelottimu za rozhodnutie presunúť ho medzi útočníkov, na inú pozíciu, než na akú je zvyknutý. „Veľa na tomto poste nehrám. Vždy, keď ma kouč požiada, aby som tam hral, skórujem. Asi ho musím viac počúvať,“ dodala podľa agentúry AP hviezda „bieleho baletu“.
Brazília si už trojgólové vedenie v druhom polčase ustrážila a v tabuľke C-skupiny sa posunula na prvé miesto. „Bol to z našej strany kompletný zápas. V prvom polčase sme boli oveľa lepší, v tom druhom sme mali duel pod kontrolou. Vypracovali sme si dostatok príležitostí, mohli sme streliť viac gólov,“ vyjadril po dueli spokojnosť Ancelotti, ktorého slová potvrdil aj Vinicius. „Bolo to pre nás veľmi dôležité stretnutie. Dokázali sme hrať svoju hru, čo nám dodalo pokoj a prevahu na ihrisku,“ dodal „Vini“, ktorý už svojím šiestym gólom na záverečných turnajoch MS prekonal zápis legendárneho Ronaldinha.
Sklamanie naopak prežíval tréner Haiti Migne, pre ktorého zverencov znamenala druhá prehra na šampionáte istotu vypadnutia v základnej skupine. „Dnešok je pre nás veľkým sklamaním, aj keď sme hrali s Brazíliou. Máme mladý neskúsený tím. Verím, že tento turnaj im pomôže sa zlepšiť,“ konštatoval Migne, ktorý už koučoval viacero reprezentácií, no jedine s Haiti prenikol na záverečný turnaj MS. V druhom polčase poslal na trávnik aj Dominiqua Simona, ktorý v uplynulom ročníku hosťoval v Tatrane Prešov, no ani to nestačilo na dramatizáciu duelu. „Chcem chlapcom zablahoželať. Ukázali, že si zaslúžia miesto na týchto MS. Bohužiaľ, dnes sme čelili Brazílii, ktorá ukázala vyššiu kvalitu,“ dodal 53-ročný kouč.
Haiti sa so šampionátom rozlúči 25. júna o 0.00 SELČ v Atlante proti Maroku, ktoré po víťazstve 1:0 nad Škótskom naďalej živí šancu na postup z prvého miesta skupiny. O troch bodoch pre majstrov Afriky rozhodol už po 71 sekundách Ismael Saibari. Dvadsaťpäťročný stredopoliar strelil dovtedy najrýchlejší gól na tohtoročnom Mundiale a svoj druhý, keďže sa presadil aj v úvodnom zápase proti Brazílii (1:1). Saibariho prekonal o niekoľko hodín neskôr Paraguajčan Matias Galarza, ktorý skóroval do siete Turecka už po 64 sekundách hry. „Od malička som sníval o tom, že budem hrať na MS za svoju krajinu. Dokázal som streliť dva góly, takže som rád. Najdôležitejšie však je postúpiť zo skupiny a ísť v turnaji čo najďalej,“ apeloval po stretnutí Saibari, ktorý po MS údajne prestúpi z PSV Eindhoven do Bayernu Mníchov.
Maročanom hrá do karát aj fakt, že priebežne prvú Brazíliu čaká v záverečnom dueli C-skupiny Škótsko. To stále živí šancu na priamy postup. „Stále sa vieme zlepšiť. Druhý polčas proti Maroku ukázal, že akonáhle zatlačíme súperov, začnú robiť chyby. Nikto nemá rád tlak a aj hráči na najvyššej úrovni nie sú neomylní,“ citovala namotivovaného Johna McGinna agentúra AFP.
Motivácia pred stretnutím s päťnásobným majstrom sveta nechýba ani trénerovi „Tartan Army“ Steveovi Clarkovi. „Tento tím preukázal v uplynulých rokoch veľkú odolnosť. Sme tu, aby sme sa pokúsili urobiť to, čo žiadny škótsky tím predtým nedokázal. Dnes sme do toho dali všetko a pokúsime sa to urobiť znova,“ povedal 62-ročný bývalý reprezentant.
Zápas Brazílie so Škótskom sa uskutoční v Miami v rovnaký deň a o rovnakom čase ako duel Maroka s Haiti (25. júna o 0.00 SELČ). „Selecao“ by mal v stretnutí pomôcť už aj hviezdny krídelník Neymar. „Zajtra bude trénovať individuálne a v pondelok sa pripojí k tímu. Na zápas so Škótskom bude pripravený,“ priznal tréner Ancelotti. Škóti sú pred derniérou v C-skupine na tretej priečke, no na prvé dve mužstvá strácajú iba bod. „Budeme musieť podať čo najlepší výkon. Vieme, čo musíme urobiť, aby sme postúpili ďalej. Škótsko proti Brazílii v Miami, aby sme sa zapísali do histórie, je niečo, o čom snívate,“ dodal s 21 gólmi piaty najlepší strelec škótskej reprezentácie McGinn.