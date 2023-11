Vinicius si natrhol sval na nohe a bude pauzovať približne dva mesiace

Madrid 18. novembra (TASR) - Brazílsky futbalista Vinicius Junior si natrhol sval na ľavej nohe a bude pauzovať približne dva mesiace. V sobotu to uviedol jeho klub Real Madid.



Dvadsaťtriročný útočník sa zranil v piatkovom stretnutí Brazílie v kvalifikácii MS proti Kolumbii (1:2) a vynechá aj stredajší duel proti Argentíne. Madrid neuviedol presnú dĺžku jeho absencie, no podobné zranenia si podľa AP vyžadujú aspoň dva mesiace zotavovania.



Viniciusa trápilo zranenie zadného stehenného svalu už začiatkom prebiehajúcej sezóny, keď vynechal väčšinu septembrových zápasov Realu Madrid a kvalifikačné stretnutia reprezentácie proti Bolívii (5:1) a Peru (1:0).



Na čele juhoamerickej kvalifikácie je po piatich dueloch Argentína s dvanástimi bodmi. Brazílčania sú na piatej priečke, na konte majú sedem bodov. Priamu miestenku na MS získa šesť z desiatich účastníkov kvalifikácie, siedmy v poradí bude hrať baráž. Real je druhý v La Lige o dva body za vedúcou Gironou, v Lige majstrov si už zaistil postup do vyraďovacej fázy.