Viniciusa urážali aj na Camp Nou, vedenie ligy podalo ďalšiu žalobu

Madrid 23. marca (TASR) - Vedenie španielskej La Ligy podalo ďalšiu žalobu ohľadom rasistických útokov na adresu Viniciusa Juniora z Realu Madrid. Brazílsky útočník bol v tejto sezóne už osemkrát predmetom rasistických urážok zo strany súperových fanúšikov. Naposledy počas nedeľného El Clasica na pôde Barcelony, ktoré Katalánci vyhrali 2:1. O najnovšom korku vedenia súťaže informovala agentúra AP.



Vinicius je terč útokov od svojho príchodu do Španielska v roku 2018, no v tejto sezóne sa vystupňovali. Real Valladolid už suspendoval dvanásť držiteľov sezónnych permanentiek, zatiaľ čo jeho vedenie i španielske úrady vyšetrujú rasistické slovné útoky voči Brazílčanovi. Incident sa odohral 30. decembra počas zápasu, v ktorom Real vyhral na pôde Valladolidu 2:0.



Pred januárovým derby zašli chuligáni Atletica ešte ďalej, keď zavesili nafukovacieho panáka v drese dvadsaťdvaročného útočníka z mosta neďaleko tréningového centra Realu. "Madrid nenávidí Real," znel nápis na transparente vyvesenom nad figurínou. Priaznivcov "Los Colchoneros" už v septembri vyšetrovali za rasistické chorály namierené na Viniciusa, no prokuratúra prípad uzavrela, pretože nebolo možné identifikovať vinníkov. Brazílčan čelil útokom aj vo februárových zápasoch s Osasunou (2:0) a na pôde Mallorcy (0:1). Tá odňala vinníkovi členstvo v klube na tri roky.