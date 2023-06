ViOn angažoval Gona zo Žiliny, Ondrejka: Veľa si od neho sľubujeme

Zlaté Moravce 26. júna (TASR) - Novou posilou futbalového klubu FC ViOn Zlaté Moravce sa stal Miroslav Gono. Dvadsaťdvaročný stredopoliar prichádza z MŠK Žilina, kde mal ešte rok platnú zmluvu, no kluby sa dohodli na prestupe. Bývalý mládežnícky reprezentant podpísal kontrakt na dva roky.



Gono v uplynulej sezóne hosťoval v poľskej Ekstraklase v klube Wisla Plock, ktorý obsadil 16. priečku a zostúpil do nižšej súťaže. "S tímom sa pripravujem už týždeň, za ten čas ma kabína prijala. Takisto sa mi páčia aj tréningy pod trénerom Cifraničom. Verím, že po kvalitnej príprave vytvoríme do ligy dobrý tím, ktorý sa pobije o čo najlepšie umiestnenie v tabuľke. Teším sa, že som tu," uviedol pre klubový web Gono, ktorý vo Fortuna lige obliekal iba dres "šošonov".



"S Mirom sme sa dohodli hneď na prvom stretnutí. Doteraz mi rezonuje v ušiach, ako povedal, že chce hrať futbal, to je preňho priorita. Od prvého momentu bol nastavený pre náš klub. Vážim si jeho prístup počas rokovania. Rovnako tak aj jeho agenta Karola Kisela. Do stredu poľa k nám prichádza veľká kvalita, žilinská škola. Veľa si od jeho príchodu sľubujeme. Za pár dní, čo je u nás, je vidieť aj jeho výborný charakter. Poďakovanie patrí aj MŠK Žilina, s ktorým sme sa pomerne rýchlo dohodli na prestupe," povedal generálny manažér ViOnu Marek Ondrejka.