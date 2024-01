ViOn lanári troch Gruzíncov a francúzskeho obrancu Dramého

Zlaté Moravce 13. januára (TASR) - Účastník futbalovej Niké ligy FC ViOn Zlaté Moravce lanári kvarteto legionárov. S tímom sa v súčasnosti pripravujú Gruzínci Sergo Kuchianidze, Iuri Tabatadze, Jemali-Giorgi Jinjolava a francúzsky obranca Soufiane Dramé. Po dotiahnutí všetkých administratívnych detailov by ich klub mal čoskoro oficiálne oznámiť ako nové posily. ViOn o tom informoval v sobotu v tlačovej správe.



Kuchianidze absolvoval debut v najvyššej gruzínskej súťaži vo veku 17 rokov za Torpedo Kutaisi, 24-ročný hrotový útočník sa však v tamojšej lige natrvalo usadil až v roku 2021 v drese Samgurali. V danej sezóne skóroval 11-krát v 33 dueloch. Bývalý mládežnícky reprezentant Gruzínska obliekal v tomto ročníku dres tímu Dila Gori, pričom nastúpil aj v Európskej konferenčnej lige v zápasoch proti Dunajskej Strede.



Meno jeho krajana Tabatadzeho sa počas leta spájalo s bratislavským Slovanom, takisto bývalý mládežnícky reprezentant Gruzínska však doposiaľ strávil celú svoju kariéru v klube Saburtalo Tbilisi. Dvadsaťštyriročný krídelník odohral v uplynulej sezóne 26 zápasov, v ktorých dal osem gólov a na dva prihral. Tím viedol ako kapitán.



Spolu s Tabatadzem prichádza do ViOn-u zo Saburtala aj Jinjolava. Dvadsaťtriročný krajný obranca bol taktiež mládežnícky reprezentant. Väčšinu svojej kariéry odohral za Saburtalo, no odskočil si aj na hosťovanie do B-tímu španielskeho Cadizu.



ViOn sa posilní aj o francúzskeho stopéra Dramého, ktorý prichádza na hosťovanie z Teplíc. Za klub zo severu Čiech odohral na jeseň osem stretnutí v najvyššej súťaži a pridal aj jeden štart v Českom pohári. Dvadsaťsedemročný Dramé prišiel do Česka v roku 2016 z francúzskeho Lens, najprv zamieril do Slovácka, neskôr prestúpil do Karvinej, odkiaľ absolvoval hosťovanie v Příbrami.



FC ViOn dolaďuje záverečné detaily na kontraktoch a v najbližších dňoch by mal legionárov oficiálne predstaviť ako nových členov tímu Michala Hippa. Podľa klubového webu pracuje vedenie ešte na príchodoch hráčov do stredu poľa.