ViOn získal do ofenzívy Kyziridisa z gréckeho FC Volos

Zlaté Moravce 16. augusta (TASR) - Fortunaligový futbalový klub FC ViOn Zlaté Moravce – Vráble získal do svojich služieb gréckeho ofenzívneho univerzála Alexandrosa Kyziridisa z FC Volos. Devätnásťročný mladík sa dohodol na dvojročnej zmluve s následnou ročnou opciou.



Kyziridis pôsobil vo Volose od augusta 2019, za klub odohral v najvyššej gréckej súťaži šesť zápasov a strelil jeden gól. V kategórii do 19 rokov odohral 17 duelov a dal desať gólov. Predtým hral za Iraklis a Panetolikos. "V gréckej lige sa hrá futbal na vysokej úrovni. Dávajú tam priestor mladým a talentovaným futbalistom. Cítim sa naozaj výborne. ViOn je klub, do ktorého som naozaj chcel prísť. Od prvého momentu mi vedenie ukázalo, ako veľmi má o mňa záujem. To bolo nesmierne dôležité a zohralo rolu pri rozhodovaní sa, či podpísať kontrakt. Mužstvo vedie kvalitný a ambiciózny mladý tréner, ktorý chce hrať zaujímavý futbal. Verím, že sa mi podarí rýchlo adaptovať a pomôžem spoluhráčom k pozitívnym výsledkom počas celej sezóny. Musíme všetci ťahať za jeden povraz," uviedol pre oficiálnu stránku klubu Kyziridis.



Stal sa tretím legionárom v kádri ViOn, okrem neho sú v tíme ešte Macedónec Tomče Grozdanovski a Srb Marko Vujič. Kyziridis môže hrať na podhrotovom poste i v oboch krídelných priestoroch. V stretnutí so Slovanom ešte nemohol nastúpiť, keďže sa čaká na administratívne uvoľnenie z gréckeho zväzu. Trénerom by mal byť k dispozícii v pohárovom vystúpení v stredu v Podkoniciach. "Mali sme na neho pozitívne referencie. Najviac od Erika Jendriška, s ktorým mám osobne výborný vzťah. V Alexandrosovi vidíme veľkú perspektívu. Je výborný v činnosti jeden na jedného, rýchly, má všetky predpoklady moderného hráča. Rýchlo si zvyká a zapadá do kolektívu. Nie každý deň sa podarí do našej ligy získať hráča z gréckej ligy. Sme radi, že sme ho získali na riadny prestup práve my," uviedol generálny manažér Marek Ondrejka. Klub chce v lete doplniť káder ešte o ľavého obrancu.