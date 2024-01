ViOn získal Gruzíncov Tabatadzeho, Jinjolavu a Nonikašviliho

Zlaté Moravce 29. januára (TASR) - Futbalový klub FC ViOn Zlaté Moravce posilnili bývalí mládežnícki reprezentanti Gruzínska Iuri Tabatadze, Jemali-Giorgi Jinjolava a Levan Nonikašvili. Všetci traja sa objavili už v prípravných zápasoch fortunaligistu. Do ViOnu prišli z FC Saburtalo Tbilisi v rámci nového projektu aktuálneho víťaza Gruzínskeho pohára so slovenským tímom.



Tabatadze bol líder tímu v Saburtale, v uplynulej sezóne nastúpil do 26 duelov v ktorých osemkrát skóroval a na dva góly prihral. Podobná rola sa od neho očakáva aj v Zlatých Moravciach. "Bol som kapitán v Saburtale dva roky, budem sa snažiť robiť moju prácu na ihrisku naplno, aby som ukázal, že som líder tímu. Mesto sa mi páči, má všetko, čo je potrebné k futbalu a k osobnému hernému zlepšeniu," povedal 24-ročný krídelník pre oficiálnu webovú stránku Vionu.



"Prišli sme sem vyhrávať zápasy. Verím, že ViOn zostane v najvyššej slovenskej súťaži. Je to naša mentalita a budeme sa snažiť robiť to, čo bude v našich silách, aby sme pomohli klubu," uviedol obranca Jinjolava.



Aj 28-ročný stredopoliar Levan Nonikašvili verí v zotrvanie ViOnu v najvyššej súťaži: "Spoluhráči sú veľmi priateľskí a šikovní. Tím je tiež veľmi dobrý a nezaslúži si byť v aktuálnej pozícii, len to potrebujeme ukázať na ihrisku. Môj cieľ je pomôcť udržať sa ViOnu v Niké lige a pomôcť mu vyhrávať zápasy."