ViOnu Zlaté Moravce utekajú body, v 6. kole remizoval s FK Senica

FC ViOn Zlaté Moravce-Vráble - FK Senica 2:2 (1:2)



Góly: 33. Balaj, 62. Hrnčár - 2. Piroska (z 11 m), 38. Košťál. Rozhodovali: Smolák – Kováč, Poláček, ŽK: Čögley, Sloboda - Nemec, 830 divákov



ViOn: Chovan – Čögley (79. Kyziridis), Moško, Menich, Čonka – Hrnčár, Sloboda, Duga (82. Grozdanovski), Kovaľ – Ďubek - Balaj



Senica: Fryšták – Ólafsson, Šalata, Nemec, Šimčák – Duda (76. Marie), Addo – Yenne (32. Moses), Piroska, Košťál (90. Totka) – Malec



Zlaté Moravce 11. septembra (TASR) - Futbalisti FC ViOn Zlaté Moravce-Vráble remizovali v piatkovom dueli 6. kola Fortuna ligy doma s FK Senica 2:2. Na ligové víťazstvo tak čakajú už tri kolá, v tabuľke sú priebežne na siedmej priečke so siedmimi bodmi. Senica má na ôsmom mieste o bod menej a zápas k dobru.Úvodné stretnutie 6. kola malo zaujímavý začiatok. Už v 14. sekunde po faule Čögleya na Košťála kopali hostia pokutový kop. Loptu si na biely bod postavil Piroska a poslal Záhorákov do vedenia. V 10. minúte mohlo byť vyrovnané, keď na Ďudekov center si vyskočil Menich, ktorého hlavičku Fryšták na dvakrát skrotil. Zaujímavú situáciu priniesla 11. minúta. Malec z 30 metrov preloboval Chovana, lopte ceste do prázdnej brány zabránila pravá žrď. Po štvrťhodine hry Kovaľkov center Hrnčár z 5 metrov trafil iba do gólmana. Domáci sa dočkali vyrovnania v 33. minúte. Ďubek rozohral štandardnú situáciu, z pravej strany na jeho center si vyskočil Balaj a z hranice modrého vápna prekonal Fryštáka. Skóre sa menilo opäť v 38. minúte - striedajúci Moses krížnou prihrávkou vysunul Košťála, ktorý v koncovke nezaváhal a Senica znova viedla.Po zmene strán to boli domáci, ktorí sa tlačili do ofenzívy. V 59. minúte sa v čistej šanci ocitol Hrnčár, ale z troch krokov prestrelil. V 62. minúte priniesol parádnu akciu ViOn-u po osi Sloboda - Ďubek, tentokrát už aj s gólovou koncovkou Hrnčára. V 74. minúte sa po Čögleyovom centri v gólovej pozícii ocitol Ďubek, ale pozorný Fryšták jeho strelu vyrazil a následne si poradil aj s Balajovou dorážkou. V 84. minúte spálili hostia dve čisté tutovky. Moses z vlastnej polovice potiahol loptu až do pokutového územia, ale Malec ani Marie nedokázali prekonať Chovana. Zmenu skóre nepriniesla ani Balajova hlavička v nadstavenom čase.