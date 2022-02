ViOn Zlaté Moravce sa dohodol na zmluve s Neofytidisom

Zlaté Moravce 1. februára (TASR) - Fortunaligový futbalový klub FC ViOn Zlaté Moravce sa dohodol na zmluve s Georgiosom Neofytidisom. Dvadsaťjedenročný grécky defenzívny stredopoliar prichádza z Michaloviec, kde strávil uplynulé dva roky.



"Viem, čo od tejto ligy čakať. Viem aj to, čo musíme ako tím urobiť, aby sme dosahovali úspechy. Je potrebné, aby sme boli v každom tréningu maximálne koncentrovaní a tvrdo pracovali. Čaká nás jar, ktorá bude z pohľadu klubu veľmi dôležitá,“ uviedol Neofytidis pre oficiálny klubový web Zlatých Moraviec.



Grécky legionár pôsobil predtým v Olympiakose Pireus. V staršom doraste viedol spoluhráčov na trávniku s kapitánskou páskou na ľavom rukáve. Neofytidis je tiež bývalý mládežnícky reprezentant Grécka. "V Olympiakose som bol od svojich štrnástich rokov. Bolo to príjemné obdobie. V osemnástich sa mi podarilo debutovať v A mužstve. Teraz som šťastný, že sme sa dohodli s ViOn-om. Je to profesionálny klub, ktorý má všetko potrebné k tomu, aby hráči mohli napredovať správnym smerom. Pokúsim sa to využiť a pomôcť nielen klubu, ale i sebe,“ reagoval krátko po podpise zmluvy.



Pri Žitave už nepokračuje Kubilay Yilmaz. Anabáza tureckého legionára s rakúskym občianstvom sa skončila po šiestich mesiacoch. Kubilay sa do Fortuna ligy vrátil po dvoch rokoch angažmánov v zahraničí. V pätnástich zápasoch sa gólovo nepresadil.