Zlatým Moravciam sa doma nepodarilo zvíťaziť nad Liptovským Mikulášom

FC ViOn Zlaté Moravce-Vráble - MFK Tatran Liptovský Mikuláš 0:1 (0:0)

Gól: 50. Gerát. Rozhodovali: Smolák – Straka, Kmec, ŽK: Horák, Sloboda - Káčerík, ČK: 39. Horák po druhej ŽK, 735 divákov.



ViOn: Lukáč – Mondek (80. Švec), Bednár, Menich, Suľa (68. Ďubek) – Horák, Neofytidis (80. Duga), Sloboda, Grozdanovski (46. Chren), Kyziridis (68. Kolesár) – Jibril



Liptovský Mikuláš: Luksch – Krčík, Šindelář, Nagy, Pavúk – Laura (90.+ Filinský), Staš (65. Voško), Václavik, Gerát (90.1 Bjelák), Pinte (88. Káčerík) - Andrić (65. Flak)



Zlaté Moravce 12. marca (TASR) - Futbalisti Liptovského Mikuláša zvíťazili v sobotnom 2. kole nadstavby o udržanie sa vo Fortuna lige na pôde Zlatých Moraviec 1:0.Od úvodných minút sa v stretnutí tabuľkových susedov hrala obojstranne vyrovnaná partia. Do vedenia mohli ísť domáci už v 3. minúte, keď Horák šikovne uvoľnil Jibrila, ktorý zoči-voči Lukschovi mieril tesne vedľa. Na opačnej strane sa ocitol po autovom vhadzovaní v 21. minúte v čistej pozícii Staš, avšak ani z troch krokov nedokázal prekonať Lukáča. V 23. minúte Sloboda nabil Horákovi, ktorého prudká strela z hranice 16-ky len tesne minula cieľ. V 39. minúte sa po druhej ŽK porúčal z plochy Horák a začala sa presilovka hostí.Úvod druhého dejstva pripomínal domácim zlý sen. Prebiehala 50. minúta, Pinte poslal vysoký center do pokutového územia, lopta spadla na hlavu Geráta a ten ju upratal za Lukáčov chrbát. Hneď po rohovom kope Gerát fauloval v pokutovom území Jibrila, ale Mondekovu strelu Lukáč vytesnil na rohový kop. Už o minútu sa rútil Pinte sám na Lukáča, ten predviedol skvelý zákrok. V 78. minúte Pavúk prenikol až pred bránu domácich, v poslednej chvíli ratoval Lukáč. V záverečnej hre vabank domáci vsadili všetko na jednu kartu, ale do otvorenej obrany sa dostali Liptáci. V 88. minúte prišiel rýchly brejk hostí, Voško prihral Pintemu, Lukáč ale včasným vybehnutím zachránil a tak v klasickom 6 bodovom stretnutí hostia využili presilovku a odviezli si cenné tri body.."."