Višňovský schudol pre košickú exhibíciu 5 kg

Košice 10. februára (TASR) - Bývalý slovenský hokejový obranca Ľubomír Višňovský absolvoval dôslednú prípravu na exhibičný zápas, v ktorom sa v nedeľu 11. februára stretne Tím východu proti Tímu západu. Kapitán "západniarov" schudol počas prípravy päť kilogramov a jeho náprotivku Ladislavovi Nagyovi, ktorý povedie Tím východu sa snívalo o prehre v košickej exhibícii. "Viem, že také niečo by sa mohlo stať iba v sne," uviedol Nagy.



Nagy by mal patriť v domácom prostredí košickej Steel arény k lídrom "východniarov." Nad snom, ktorý nedávno mal, sa pousmial: "Keď som sa zobudil, spadol mi kameň zo srdca." Exhibícia v Košiciach nadviaže na obdobnú akciu z roku 2023, ktorá sa konala v Banskej Bystrici. Pod organizačnou taktovkou bývalého obrancu Richarda Lintnera sa opäť predstavia dva tímy zložené z bývalých slovenských reprezentantov. Vôbec prvýkrát pôjde o duel, v ktorom sa postaví východ proti západu. "Rivalita východu a západu nemá hraníc a preto médiám odporúčam absolvovať rozhovory s hráčmi pred a počas exhibície. Som si totiž istý, že po záverečnom klaksóne nebude polovici účastníkov vôbec do reči," poznamenal Lintner.



Organizátori v sobotu predstavili dresy, v ktorých aktéri nastúpia. "Môžem prehlásiť, že počas exhibície síce nastúpia legendy v hokejovo netradičných, no jednoznačne najkrajších dresoch. Inšpirovali sme sa klubovým dresom Lionela Messiho. Na druhej strane sme zasa využili belasú farbu. Myslím, že sa budú všetkým páčiť a k dispozícii je aj ružovo-belasá All Star čiapka, ktorá je v limitovanom počte 500 kusov a trhá rekordy záujmu už teraz. V predaji bude len počas nedeľnej akcie," poznamenal Lintner.