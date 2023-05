Vitaloš a Stacha pokračujú v Nitre, podpísali dvojročné zmluvy

Nitra 15. mája (TASR) - Slovenskí hokejoví obrancovia Martin Vitaloš a Marko Stacha sa dohodli na pokračovaní spolupráce s HK Nitra, s ktorým podpísali dvojročné kontrakty s platnosťou do konca sezóny 2024/2025. Klub o tom informoval na svojej oficiálnej webstránke.



Vitaloš má za sebou tri sezóny v nitrianskom drese. V rokoch 2020 - 2022 v ňom odohral celkovo 117 zápasov so ziskom 20 bodov. Následne zamieril do Plzne, no z tímu českého extraligistu sa vrátil pod Zobor po 13 dueloch. V extraligovom ročníku 2022/2023 nastúpil do 38 zápasov, v ktorých nazbieral štyri kanadské body (2+2).



Stacha prišiel do Nitry počas ročníka 2022/2023 z Trenčína, predtým odohral takmer dve sezóny WHL. V uplynulej extraligovej sezóne nastúpil do 31 zápasov so ziskom troch bodov za asistencie.