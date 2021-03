Vitaloš, Holešinský a Drábek predĺžili zmluvy s HK Nitra

Nitra 24. marca (TASR) - Hokejový obranca Martin Vitaloš a útočníci Adrián Holešinský a Michael Drábek budú aj v sezóne 2021/2022 pôsobiť v HK Nitra. Klub na oficiálnej stránke informoval o predĺžení zmlúv s touto trojicou.



Vitaloš prišiel do Nitry pred sezónou 2020/2021. Predošlé dva ročníky strávil vo švédskom Rögle BK, predtým pôsobil v materskom Slovane Bratislava. V premiérovej extraligovej sezóne zatiaľ odohral 48 zápasov, v ktorých si do štatistík pripísal 3 góly, 6 asistencií a 18 trestných minút.



Odchovanec Žiliny Holešinský hral v uplynulých piatich sezónach v zámorí, kde sa hokeju venoval popri štúdiu. Počas ročníka 2020/2021 zatiaľ nastúpil do 39 zápasov, v ktorých mal bilanciu 13 gólov, 11 asistencií a 56 trestných minút.



Aj pre 19-ročného Drábeka je prebiehajúca sezóna prvá v najvyššej slovenskej súťaži. Hokejovo vyrastal v Liberci, počas sezóny 2020/2021 zamieril do Nitry. Najskôr sa rozohral v Leviciach, ktoré pôsobili v nižšej súťaži a v extraligovom debute v nitrianskom drese strelil dva góly na ľade Liptovského Mikuláša. Po 6 zápasoch mal bilanciu 2 góly a 2 asistencie.