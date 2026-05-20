Víťaz Davisovho pohára Tomáš Šmíd oslavuje 70. narodeniny
Bratislava 20. mája (TASR) - Bývalý česko-slovenský tenista Tomáš Šmíd oslávi v stredu 20. mája 70. narodeniny. Víťaz Davisovho pohára z roku 1980 získal na okruhu ATP deväť titulov vo dvojhre a 54 vo štvorhre. Od 17. decembra 1984 do 11. augusta 1985 bol svetovou deblovou jednotkou. Rodák z Plzne má vo svojej zbierke aj dve grandslamové trofeje, s Austrálčanom Johnom Fitzgeraldom vyhral v roku 1984 US Open a v roku 1986 Roland Garros.
Česko-Slovensko reprezentoval v Davisovom pohári v rokoch 1977-1989. Vo štvorhre mal bilanciu 20-10 a vo dvojhre 22-15. Najväčší úspech zažil 5.-7. decembra 1980, keď v pražskej športovej hale získal s tímom ČSSR „šalátovú misu“ po finálovom triumfe 4:1 nad Talianskom. Šmíd zdolal v úvodnom singli taliansku jednotku Adriana Panattu, keď dokázal otočiť z 0:2 na sety. Vo štvorhre po boku Ivana Lendla vybojoval rozhodujúci tretí bod, česko-slovenský pár zvíťazil nad tandemom Paolo Bertolucci, Panatta 3:2 na sety.
Šmíd sa predstavil v celkovo 130 finálových dueloch na turnajoch ATP. So Slovákom Miloslavom Mečířom triumfoval v roku 1987 na turnaji majstrov v Londýne. „Hralo sa v Royal Albert Hall v divadelnom prostredí, pripomínalo mi to pražskú Lucernu vo väčšom. Bol to pekný zážitok, na finále prišli moji aj Tomášovi rodičia. Tomáš mi pri mojich deblových začiatkoch veľmi pomohol. Ja som vtedy nemal prakticky žiadny štvorhrový rebríček a veľa som sa od neho naučil. Postupne sme vytvorili silný tandem aj v Davisovom pohári. On bol stena na sieti, neprešlo cez neho skoro nič. Ja som bol zasa stena na returne a dobre nám to klapalo. Rýchlo som sa naučil čítať jeho myšlienky, zlepšil som sa na sieti. Boli sme dobrí priatelia aj mimo kurtu, chodili sme spolu na večere,“ zaspomínal si na spoluprácu so Šmídom v rozhovore pre TASR Mečíř, olympijský šampión vo dvojhre z OH 1988 v Soule a súčasný prezident Slovenského tenisového zväzu.
Po skončení hráčskej kariéry to Šmíd skúšal s trénovaním. Od apríla 1991 do júna 1992 viedol Nemca Borisa Beckera. Trojnásobný wimbledonský šampión sa v roku 1991 pod vedením Šmída dostal na tráve All England Clubu do finále, v ktorom podľahol svojmu krajanovi Michaelovi Stichovi. Beckerovi sa pod Šmídom podarilo vrátiť na vrchol mužského svetového rebríčka ATP, na poste svetovej jednotky vydržal deväť týždňov. Šmíd sa potom na dlhé roky usadil v Taliansku, kde sledoval veľký boom mužského tenisu na Apeninskom polostrove a nástup novej generácie na čele s terajším lídrom renkingu Jannikom Sinnerom.
