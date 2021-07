Víťaz Stanleyho pohára Coleman sa dohodol na zmluve s Calgary

Calgary 28. júla (TASR) - Novou posilou klubu NHL Calgary Flames sa stal americký hokejový útočník Blake Coleman. Dvojnásobný víťaz Stanleyho pohára v drese Tampy Bay sa ako voľný hráč dohodol s "plameňmi" na šesťročnej zmluve na 27,6 milióna dolárov, ročne tak v priemere zarobí 4,6 milióna dolárov, informoval The Athletic.



Coleman prišiel do Tampy pred dvomi rokmi z New Jersey. Dôrazný útočník vytvoril spoločne s Yannim Gourdem a Barclayom Goodrowom obávanú tretiu útočnú formáciu "bleskov", ktorá mala svoj podiel na zisku dvoch majstrovských pohároch. Dvadsaťdeväťročný krídelník absolvoval v minulej sezóne 55 zápasov základnej časti, v ktorých strelil 14 gólov a pridal 17 asistencií, v play off prispel k triumfu 11 bodmi (3+8) v 23 dueloch. Tampa sa pre napätý platový strop musela so všetkými tromi členmi úspešnej "checking line" rozlúčiť, Goodrow zamieril do NY Rangers, Gourdeho si v expanznom drafte vybral nový klub Seattle Kraken.