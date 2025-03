Víťaz tohtoročných MS klubov zarobí až 125 miliónov dolárov

Zürich 26. marca (TASR) - Víťaz tohtoročných MS klubov, na ktorých sa v USA po prvý raz predstaví 32 tímov, zarobí až 125 miliónov dolárov. Medzinárodná futbalová federácia (FIFA) v stredu zverejnila podrobnosti o fonde na odmeny vo výške 1 miliardy dolárov.



FIFA uviedla, že rozdá 525 miliónov dolárov, tímom garantuje aj štartovné na turnaji (od 14. júna do 13. júla). Najviac by mal dostať najvyššie nasadený európsky tím, čo bude pravdepodobne Real Madrid, ten by mal zinkasovať 38,19 milióna dolárov. Zástupca Oceánie, čo bude Auckland City, dostane 3,58 milióna.



Ďalších 475 miliónov dolárov si kluby môžu zarobiť výsledkami v 63 zápasoch, pričom 2 milióny dolárov je prémia za víťazstvo v zápasoch skupinovej fázy, 7,5 milióna dolárov za účasť v osemfinále a 40 miliónov dolárov dostane víťaz finálového duelu na štadióne MetLife neďaleko New Yorku.



Každému z 12 európskych tímov, ktoré sa zúčastnia na MS klubov, vyplatia minimálne 12,81 milióna dolárov štartovné. O platbách bude rozhodovať "rebríček založený na športových a komerčných kritériách," uviedla FIFA bez poskytnutia podrobností. Každý zo šiestich juhoamerických tímov dostane štartovné 15,21 milióna dolárov.